7 na 10 produktów wolimy kupować stacjonarnie. Nawyki zakupowe Polaków

Zakupy możemy dziś robić na wiele sposobów, mimo to większość produktów najchętniej kupujemy w sklepie stacjonarnym. Po codzienne sprawunki i produkty luksusowe, w tym biżuterię, do obiektu handlowego wybierze się aż trzy czwarte z nas – wynika z globalnego badania CBRE. Stacjonarnie chętniej niż online kupujemy także m.in. produkty dla dzieci, do wyposażenia wnętrz, majsterkowania, ubrania, buty i kosmetyki. W internecie wolimy zamówić elektronikę, prezenty i produkty hobbystyczne. Do odwiedzenia lokalu handlowego motywuje nas chęć zobaczenia produktu na żywo i jego natychmiastowa dostępność.