7 tys. zł na pogrzeb bliskiej osoby. Jest jednak ważny haczyk! Nie każdy dostanie tyle samo

W tym roku zasiłek pogrzebowy wzrósł do 7 tys. zł. Pierwsza podwyżka od niemal 15 lat

Od stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 tys. do 7 tys. zł. To pierwsza podwyżka tego świadczenia od blisko 15 lat. Wypłacone pieniądze pomagają pokryć wydatki związane z pochówkiem. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na otrzymanie pełnej kwoty. Decydujące znaczenie ma to, kto poniósł koszty pogrzebu.

Przez niemal 15 lat wysokość zasiłku pogrzebowego pozostawała bez zmian i wynosiła 4 tys. zł. Kwota ta obowiązywała od marca 2011 roku. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wzrosło o 3 tys. zł, osiągając poziom 7 tys. zł. Nowe przepisy przewidują również możliwość jego waloryzacji od 1 marca, pod warunkiem że inflacja w poprzednim roku przekroczy 5%. Kto otrzyma pełne 7 tys. zł?

–Jeśli koszty pogrzebu pokrył członek rodziny zmarłego, otrzyma pełne 7 tys. zł, niezależnie od tego, ile faktycznie wydał na pochówek. Inaczej jest w przypadku osób spoza rodziny oraz instytucji.ZUS zwróci im udokumentowane wydatki, ale nie więcej niż 7 tys. zł. Jeśli za pogrzeb zapłaciło kilka osób lub podmiotów, zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy i jakich kosztów nie pokryje ZUS?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które pokryły koszty pochówku m.in. osoby ubezpieczonej w ZUS, emeryta, rencisty lub członka ich rodziny. Mogą go otrzymać zarówno bliscy zmarłego, w tym małżonek, dzieci, rodzice czy rodzeństwo, jak i osoby niespokrewnione. Prawo do świadczenia przysługuje również instytucjom, np. pracodawcy, gminie czy domowi pomocy społecznej, jeśli sfinansowały pogrzeb.

ZUS uwzględnia wydatki bezpośrednio związane z pochówkiem, poniesione od śmierci do zakończenia pogrzebu. Nie zalicza do nich m.in. zakupu nagrobka, organizacji konsolacji czy opłaty za złożenie wniosku przez zakład pogrzebowy. Sam zakup kwiatów również nie uprawnia do otrzymania świadczenia. Jeśli przedstawienie rachunku za trumnę lub urnę jest niemożliwe, należy wyjaśnić przyczynę.

W okresie od stycznia do września 2026 roku w Polsce wypłacono łącznie 299,1 tys. zasiłków pogrzebowych.