Podatek PCC-3. Co to takiego i ile wynosi?

Podatek PCC-3 jest niezmienny i wynosi 2 proc. od wartości rynkowej samochodu. Nie warto jednak próbować zaniżać ceny auta ponieważ urząd skarbowy może samodzielnie wyliczyć wartość samochodu na podstawie średnich cen rynkowych - wówczas kupujący może zostać obciążony kosztami ekspertyzy rzeczoznawcy - wyjaśnia dziennik "Fakt".

Po złożeniu deklaracji PCC-3 podatek w odpowiedniej wysokości musisz opłacić w ciągu 14 dni.

Warto również zaznaczyć, ze obowiązek uiszczenia podatku PCC-3 zachodzi wyłącznie wtedy, gdy kupujemy pojazd od osoby fizycznej (w przypadku zakupu od firmy/salonu - nie ma takiego obowiązku).

Kara za niezapłacenie podatku to nawet 72 tys. zł!

Jak informuje "Fakt", kara w przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty wynosi od 1/10 do 20-krotności płacy minimalnej. W związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej od 1 lipca 2023 roku kara do końca czerwca 2023 roku będzie wynosiła od 349 do 69 800 zł , a od lipca do końca 2023 roku od 360 aż do 72 000 zł!

Podatek PCC-3. Kto jest zwolniony z opłat?

Jeżeli spóźniliśmy się z opłatą, ale nie otrzymaliśmy jeszcze wezwania do zapłaty, możemy złożyć tzw. czynny żal (podanie tłumaczące nasze spóźnienie) - wówczas najprawdopodobniej będziemy musieli zapłacić odsetki.

W przypadku, gdy wartość kupionego samochodu nie przekracza 1000 zł lub gdy pojazd został nabyty na użytek osoby niepełnosprawnej - jesteśmy zwolnieni z podatku PCC-3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych możemy złożyć w urzędzie, wysłać pocztą lub przez internet - formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów. Zapłatę możemy uiścić zarówno osobiście jak i za pośrednictwem przelewu internetowego.

Sonda Czy podatki w Polsce są za wysokie? TAK NIE NIE WIEM