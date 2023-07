800 plus. Niespodziewany zwrot akcji. Chodzi o termin wypłat

W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. „Tytuł naszego posiedzenia to +Posiedzenie związane z zamiarem wycofania wniosku złożonego przez komisję, dotyczącego wprowadzenia poprawki do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023” – powiedział podczas posiedzenia przewodniczący komisji Kazimierz Kleina (Koalicja Obywatelska).

Chodzi o poprawkę, zgłoszoną przez Kazimierza Kleinę podczas wtorkowego posiedzenia komisji, na mocy której świadczenie 500 plus miałoby być podniesione do 800 zł z mocą wsteczną od 1 czerwca br. W poprawce wskazano, że źródłem sfinansowania poprawki ma być rezerwa celowa o wartości 16 mld zł na na łagodzenie skutków gospodarczych agresji Rosji na Ukrainę. Z tej rezerwy ok. 6,5-7 mld zł jest przeznaczone na wsparcie rolników, dotkniętych skutkami wwozu żywności ukraińskiej do Polski, 8 mld zł ma natomiast trafić na wsparcie armii. Tę poprawkę Komisja jeszcze raz poparła podczas posiedzenia w czwartek.

Senator Kleina tłumaczył w piątek, że podczas wcześniejszego posiedzenia komisji nie było jasnej i pełnej informacji o tym, na co dokładnie idą środki z rezerwy. „Po debacie plenarnej sprawa nabrała dużego rozgłosu, moim zdaniem nieprawidłowego, bo cynicznie politycznie zaczęto rozgrywać tę poprawkę, więc uznałem jako ta osoba, która wnioskowała, że nie warto kopii kruszyć i że lepiej wycofać się z tej poprawki, więc stąd mój wniosek i prośba, abyście to państwo zaakceptowali” – powiedział przewodniczący komisji.

W trakcie debaty senator Krzysztof Mróz (Prawo i Sprawiedliwość) podziękował za wycofanie poprawki, bo „zabezpiecza ona pieniądze na ważne cele – rolnictwo i bezpieczeństwo”. „Minister bardzo mocno i jasno powiedział, na co są te pieniądze z rezerwy i zgłaszając poprawkę mieliście państwo pełną wiedzę, że robicie to kosztem pomocy dla rolników” – powiedział Krzysztof Mróz.

W trakcie głosowania na piątkowym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jednogłośnie podjęła decyzję o wycofaniu poprawki. W efekcie komisja rekomenduje przyjęcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 bez poprawek. Głosowanie nad ustawą planowane jest w piątek.

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

Nowelizacja budżetu wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu uległy także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

