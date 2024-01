800 plus. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami

ZUS ostrzega przed oszustami

Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim podaje, że do ZUS zgłosili się klienci, którzy otrzymali email z prośbą o uaktualnienie swoich danych w celu wypłaty świadczenia wychowawczego w wyższej wysokości, tj. 800 zł zamiast 500 zł. Do treści dołączony był link, w który należało przełączyć się do formularza. Jak pisze Informator Stolicy, osoby te w ostatnim czasie nie zmieniali żadnych danych, a świadczenie otrzymują terminowo, dlatego też zwrócili się do ZUS.

- Na szczęście klienci, którzy zgłosili się do ZUS, nie dali się nabrać na to oszustwo. Apelujemy do innych osób, które być może otrzymały taką wiadomość, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na nią, ani tym bardziej nie otwierać zawartych w korespondencji załączników czy linków. Zazwyczaj taki email ma na celu wyłudzenie naszych danych z formularza, zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci – informuje Wojciech Ściwiarski.

Wypłata 800 plus -nie trzeba składać wniosku

ZUS przypomina , że nie kieruje drogą mailową takich informacji z linkiem, a świadczenie wychowawcze od stycznia 2024 r. jest podnoszone do kwoty 800 zł automatycznie przez ZUS, więc nie trzeba składać wniosku.

Rodzice, którzy mają prawo do świadczenia na obecnie trwający okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., od stycznia bieżącego roku ich świadczenie jest podniesione przez ZUS do kwoty 800 zł, bez jakiegokolwiek wniosku, automatycznie. Wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2024 r. do końca maja 2025 r. będzie można składać dopiero od 1 lutego. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem PUE, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i aplikacji mZUS. Nie ma składania wniosku poprzez przesłany pocztą link, czy załącznik.

