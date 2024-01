Kluczowy termin dla wypłat 800 plus w 2024 roku. ZUS przypomina

Wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2024 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zapewnia, że Zakład jest gotowy do akcji przyjmowania wniosków, które będzie można złożyć drogą elektroniczną na kilka sposobów:

- "Pierwszym jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych - telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus" - wskazał rzecznik ZUS.

Utworzenie w aplikacji wniosku na nowy okres świadczeniowy w poprzednim wniosku

"Jeśli wniosek o to świadczenie złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować" – dodał Żebrowski. Podobnie jak w przypadku PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.

"Funkcje aplikacji mZUS znacznie przyspieszają wypełnienie wniosku, który można wysłać szybko i wygodnie przez tablet lub telefon" - podkreślił Żebrowski.

Ważne!

Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej banków.

