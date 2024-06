Ceny rosną najwolniej od lipca 2021 r. Ale to preludium do kolejnego skoku

Abonament RTV. NSA nie zgadza się z WSA

Interia przytacza casus, jednej z firm, w której kontrolerzy dostrzegali pracowników oglądających telewizję na komputerze. W efekcie uznali, że wymagana jest rejestracja tego sprzętu. Firma dostała karę za nieopłacony abonament w wysokości 681 zł. Przedsiębiorstwo odwołało się do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego (WSA), który orzekł, że obowiązek abonamentowy dotyczy tylko odbiorników, które posiadają możliwość natychmiastowego odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego.

Sprawa później oparła się o wyższą instancję. Z tym orzeczeniem WSA nie zgodził się NSA, który stwierdził, że "abonament RTV pobiera się nie za coś, ale w celu realizacji misji publicznej przez państwowego nadawcę".

Do tej pory państwo ma problem ze ściągalnością abonementu. Po domach chodzą kontrole, ale prawo jest dziurawe przez co np. nie musimy kontrolera wpuszczać do domu.

Abonament RTV zaszyty w podatkach?

Tymczasem w koalicji rządowej rodzi się kolejny plan, aby uszczelnić system, tak żeby, nie było już można uniknąć płacenia daniny na publiczne media. Pomysł polega na zaszyciu abonamentu w podatkach.

Cytowany przez gazetęprawną.pl Piotr Adamowicz z KO, członek sejmowej komisji kultury i środków przekazu, stwierdził, że "może to być formuła na zasadzie powiązania z podatkiem PIT w przedziale między 8, a 10 złotych, czy też bezpośrednio finansowanie z budżetu państwa, albo mix, bo takie pomysły też są. Możliwe jest bowiem częściowe powiązanie opłaty do PIT i CIT, a częściowe z budżetu. Czekamy teraz na to, co przedstawi ministerstwo, bo obecnie trwają wyliczenia"- stwierdził w portalu poseł KO.

Z opłat zwolnione są m.in.: osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy ora zniektórzy emeryci. Tu zastosowano próg dochodowy, zgodnie, z którą osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.