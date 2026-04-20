Wyrok NSA rozwiewa wątpliwości

Masz laptopa albo smartfona? Uważaj, możesz zapłacić 366 zł rocznie abonamentu RTV. Tak wynika z wyroku sądu i przepisów, które obowiązują w Polsce. Problem w tym, że nawet instytucje odpowiedzialne za opłaty nie potrafią jasno powiedzieć, ile dokładnie trzeba płacić.

Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r. Sąd uznał, że abonament należy się nie tylko za telewizor czy radio. Wystarczy, że urządzenie pozwala od razu odebrać program nawet przez internet. A to oznacza, że w grę wchodzą także komputery, tablety i telefony.

Są ustalone opłaty, ale nie ma konkretnych zapisów

Na oficjalnej stronie internetowej Poczta Polska cytuje treść wyroku sądowego, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła stawki abonamentu na 2026 rok.

Opłaty pobiera Poczta Polska, obecnie wynoszą one: 30,50 zł miesięcznie za telewizor i 9,50 zł za radio.

Ale tu zaczyna się całe zamieszanie. Bo nigdzie nie jest jasno napisane, ile zapłacić za komputer czy smartfon, na którym oglądamy telewizję albo słuchamy radia w internecie.

Kilkaset złotych rocznie opłaty za komputer

Cały paradoks polega jednak na tym, że państwowe podmioty zajmujące się poborem należności same gubią się w stawkach.

Gdy dziennikarze portalu interia.pl zapytali o to Pocztę Polską, ta odesłała ich do KRRiT. Z kolei Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odesłała z pytaniem z powrotem do Poczty Polskiej. Efekt? Obywatel zostaje z problemem sam i musi wybrać odpowiednią opłatę. Ile wynosi ta opłata? - pytają internauci.

W praktyce wiele wskazuje na to, że najbezpieczniej zapłacić najwyższą stawkę, czyli taką jak za telewizor. A to oznacza wydatek 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie.

Polacy nie lubią opłacać abonamentu RTV

Wysokość opłat to jedna strona medalu, druga dotyczy ich realizacji. Czy internauci będą płacili abonament za komputer czy tablet?

Kłopot w tym, że Polacy nie spieszą się z opłatami za radio i telewizję. Abonament RTV już dziś jest jedną z najbardziej nielubianych opłat w Polsce. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Z danych wynika, że płaci go tylko ok. 700 tys. gospodarstw domowych, choć telewizory ma aż 90 proc. Polaków.

Analitycy rynku nie mają wątpliwości. Jeśli interpretacja przepisów zostanie utrzymana, opłata może objąć praktycznie każdego, kto ma dziś w domu komputer albo telefon z dostępem do internetu.

