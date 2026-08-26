AI w Mecie miała zredukować zatrudnienie nawet o 60 proc. Plan okazał się spektakularną porażką

Anna Wojnowska
2026-08-26 15:20

Wizja firmy, w której algorytmy wykonują większość pracy za ludzi, miała ziścić się w strukturach giganta Meta. Mark Zuckerberg opracował śmiały plan, który miał zrewolucjonizować rynek pracy. Nowe śledztwo agencji Reuters ujawnia jednak, dlaczego ta technologiczna rewolucja zakończyła się spektakularną klęską.

Osoba trzyma smartfon z logo aplikacji Threads na tle ekranu z napisem Meta. O planach firmy przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pexels.com

Tajny projekt z hawajskiej posiadłości

W styczniu 2026 roku Mark Zuckerberg oraz najwyższa kadra zarządzająca Mety spotkali się w luksusowej posiadłości miliardera na Hawajach. Jak wynika ze szczegółowego śledztwa agencji Reuters, to właśnie tam narodził się radykalny program o kryptonimie „Project OT” (Organization Transformation). Jego celem było przekształcenie właściciela Facebooka i Instagrama w organizację w pełni opartą na sztucznej inteligencji (tzw. AI-native).

Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami, do których dotarli dziennikarze, sztuczna inteligencja miała przejąć codzienne zadania tysięcy ludzi. Pracownicy mieli zostać zredukowani do nielicznych, wysoce wykwalifikowanych zespołów nadzorujących wirtualne boty. W ramach planowania scenariuszy menedżerowie rozważali redukcję zatrudnienia w niektórych działach nawet o 60%. Restrukturyzację zaplanowano na dwie fale – w maju oraz listopadzie 2026 roku.

Pracownicy zmuszeni do szkolenia swoich następców

Aby zrealizować tę wizję, w kwietniu 2026 roku Meta wdrożyła kontrowersyjny program monitorujący o nazwie Model Capability Initiative (MCI). Oprogramowanie zainstalowane na komputerach pracowników w USA śledziło każdy ruch myszką, kliknięcie, naciśnięcie klawisza oraz wykonywało zrzuty ekranu w ponad 200 aplikacjach.

Wywołało to ogromne oburzenie wewnątrz firmy. Pracownicy poczuli, że są zmuszani do szkolenia algorytmów, które wkrótce mają ich zastąpić. Na wewnętrznej platformie Workplace wybuchł otwarty bunt, a zatrudnieni zaczęli określać firmę mianem „fabryki do ekstrakcji danych pracowników”.

Problem szybko wykroczył poza granice Stanów Zjednoczonych. Śledztwo agencji Reuters wykazało, że system MCI rejestrował również wiadomości i e-maile wymieniane przez amerykańskich pracowników z ich kolegami z Europy. Eksperci prawni i organizacje zajmujące się ochroną prywatności, takie jak NOYB, natychmiast zaalarmowały, że Meta mogła złamać unijne przepisy RODO. Chodzi o zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych – informacje zbierane na potrzeby komunikacji służbowej nie mogą być bez zgody wykorzystywane do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

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Dlaczego sztuczna inteligencja zawiodła?

Główną przyczyną fiaska całego przedsięwzięcia okazała się sama technologia. Wewnętrzne statystyki Mety obnażyły brutalną prawdę o ograniczeniach AI:

  • choć generowanie kodu przez sztuczną inteligencję wzrosło o 220% rok do roku, to liczba nowych funkcji dostarczonych użytkownikom zwiększyła się zaledwie o 36%,
  • brak odpowiedniej kontroli nad botami doprowadził do chaosu – liczba poważnych awarii technicznych i potencjalnych wycieków danych wzrosła o 40%,
  • programiści musieli spędzać aż o 70% więcej czasu na poprawianiu błędów popełnianych przez sztuczną inteligencję.

Wskaźnik zaufania pracowników w wewnętrznych ankietach spadł z 74% do zaledwie 55%.

Nocna decyzja, która uratowała etaty

W maju 2026 roku Meta przeprowadziła pierwszą falę zwolnień, która dotknęła około 10% załogi (około 8000 osób). Jednak do drugiej, listopadowej fali czystek nigdy nie doszło.

Jak ujawnia Reuters, w nocy 19 maja – na kilka godzin przed ogłoszeniem pierwszych zwolnień – Mark Zuckerberg niespodziewanie wycofał się z planów na listopad. Miliarder musiał przyznać przed pracownikami, że rozwój asystentów AI nie przyniósł oczekiwanego wzrostu produktywności w zakładanym czasie.

W oficjalnym oświadczeniu dla agencji Reuters przedstawiciele Mety potwierdzili istnienie „Project OT”. Firma podkreśliła jednak, że był to jedynie proces planowania różnych scenariuszy, a nie bezpośredni plan natychmiastowego zwolnienia 60% pracowników. Mimo to przypadek Mety stanowi jasne ostrzeżenie dla całej branży technologicznej: sztuczna inteligencja wciąż nie jest gotowa, by w pełni zastąpić człowieka.

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