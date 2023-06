i Autor: Art Service

Giełda

Akcje Elektrociepłowni Będzin. Wiceprezes Marcin Chodkowski powiązany z kancelarią reprezentującą Orlen

W ostatnim czasie na giełdzie doszło aż do 10-krotnego wzrostu kursu akcji Elektrociepłowni Będzin, cena za akcję wzrosła z 7 zł do ponad 70 zł. Co ciekawe, do niedawna spółka nie była popularna wśród inwestorów. Komisja Nadzoru będzie wyjaśniać te sprawę. Jak podaje portal money.pl, wiceprezes EC Będzin do lutego pracował dla kancelarii reprezentującej Orlen.