Apel Pracodawców RP. Ustawa tytoniowa do konsultacji społecznej

Jak czytamy w apelu Pracodawców RP, "z uwagi na to, że zaproponowane autopoprawką rozwiązania nie były dotychczas poddawane opiniowaniu i konsultacjom społecznym, w celu zagwarantowania prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego zaproponowane autopoprawką przepisy, wprowadzające tak daleko idące zmiany, powinny zostać skierowane do ponownego zaopiniowania, a w przekonaniu Pracodawców RP nawet do ponownych konsultacji społecznych".

Szymon Witkowski, główny legislator Pracodawców RP ocenia, że – w sytuacji, w której opiniowanie ustawy już się zakończyło, doszło do wrzutki legislacyjnej, która obejmuje restrykcjami kolejny produkt. To nie było przewidziane w pierwotnym projekcie, dlatego jako przedstawiciele pracodawców, przedsiębiorców uważamy, że obowiązek skonsultowania, zaopiniowania wycinka tej ustawy nie został zachowany i że jest to naruszenie przepisów prawa – wyjaśnia Szymon Witkowski.

W ocenie organizacji, "przedstawiona autopoprawka dotyczy uzupełnienia ww. projektu ustawy o zmiany związane z obrotem tzw. woreczkami z nikotyną" – piszą Pracodawcy RP.

Jak dodają w apelu, wprowadzenie nowej kategorii produktów do ustawy, jaką są woreczki nikotynowe, zmienia zakres dotychczasowej regulacji. Tego rodzaju zmiany, zdaniem Pracodawców RP, wymagają ponownego zaopiniowania projektu, gdyż wcześniej nie były one przedmiotem żadnych konsultacji społecznych ani opinii.

– Kolejną bardzo istotną kwestią jest fakt konieczności notyfikacji zaproponowanych przepisów w KE m.in. z uwagi na zawarty w projekcie zakaz sprzedaży woreczków nikotynowych zawierających składniki, które nadają inny niż tytoniowy zapach lub smak – czytamy.

Pracodawcy RP zauważają również, że zaproponowane zmiany wpłyną na przedsiębiorców, którzy będą musieli dostosować się do nowych regulacji. W związku z tym, „zapewne konieczne będzie wydłużenie vacatio legis oraz wprowadzenie odpowiednio długich okresów przejściowych, tak aby przedsiębiorcy mogli się dostosować do wprowadzanych rozwiązań.”

Pracodawcy RP apelują o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu odpowiednie rozważenie i konsultacje zaproponowanych zmian. Jak informują , ministerstwo zdrowia, proponując uzupełnienie projektu ustawy, nie uwzględniło tych ważnych i koniecznych okoliczności w przedłożeniu z 27 listopada br.

"Wydaje się konieczne wypracowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie w duchu dialogu społecznego" - podsumowują w apelu.

– Projekt ustawy zakłada znaczące restrykcje w zakresie saszetek nikotynowych, które tak naprawdę doprowadzą do tego, że ekonomiczny sens ich produkcji w naszym kraju zniknie. W innych krajach Unii Europejskiej takie restrykcje nie występują, oczywiście w niektórych z nich saszetki nikotynowe są uregulowane i powinniśmy stamtąd brać pozytywne przykłady, ale nie całkowicie zakazywać ich produkcji, bo w gruncie rzeczy do tego zmierzają te przepisy – ocenia Witkowski z Pracodawców RP.

Woreczki nikotynowe, które nie będą spełniać nowych wymogów dotyczących oznakowania czy składu, zgodnie z propozycjami będą musiały być wycofane maksymalnie po pół roku od dnia wejścia w życie ustawy.