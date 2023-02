Aplikacja Biedronki nie działa? Posiadacze karty Moja Biedronka stracą promocje?

Karta Moja Biedronka

Karta Moja Biedronka upoważnia klientów Biedronki do wielu rozmaitych zniżek i promocji. Do jednej karty przypisany jest jeden numer telefonu. W sklepie nie trzeba skanować kodu kreskowego z plastikowej karty. By uruchomić dostęp do promocji, wystarczy podać numer telefonu podawany przy zakładaniu karty. I tutaj okazuje się, że jest pułapka. Wiele osób podaje ten numer na głos, przy kasie. Może go usłyszeć pół sklepu. Jeśli trafimy na nieuczciwą osobę w naszym otoczeniu, to możemy mieć problem. Dlaczego? Taki oszust zapisze sobie nasz numer i posłuży się nim w przyszłości podczas zakupów. Będzie sobie mógł korzystać z promocji. I nie byłoby w tym dla właściciela karty nic strasznego, gdyby nie fakt, że....sam może być pozbawiony prawa do wybranej promocji, bo skorzysta z niej już ów oszust.

Można jednak sprawdzić, jaki numer kasował promocję na kartę Moja Biedronka. Wystarczy wejść przez aplikację Biedronki i sprawdzić rachunki, przy jakich karta Moja Biedronka była skanowana. Dzięki temu łatwo sprawdzicie, czy ktoś korzystał z waszego numeru telefonu. Ale niestety, sposobu na ukaranie takie oszusta póki co nie ma. Bo w prkatyce to szukanie wiatru w polu.

Źródło: eska.pl

