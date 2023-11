Artyści wchodzą do ZUS! Państwo dopłaci do ich składek

Wniosek do 300 plus do końca listopada. To ostatni moment, by nie stracić pieniędzy

Emerytury z ZUS dla artystów

W projekcie, przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) podkreślono, że "chodzi o włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych z jednoczesnym zapewnieniem im mechanizmu wsparcia przy opłacaniu składek". Wskazano, że nowe przepisy definiują kategorię artystów zawodowych i ich działalność. "Artyście zawodowemu zostaną przyznane uprawnienia bez względu na to, czy w świetle prawa autorskiego danej osobie przynależą prawa twórcy, czy prawa pokrewne do wykonywanego dzieła sztuki (utworu)" – napisano.

Powstanie Polska Izba Artystów

Projekt ustawy przewiduje m.in. powołanie Polskiej Izby Artystów odpowiedzialnej za rozpatrywanie spraw związanych z potwierdzaniem lub aktualizacją uprawnień artysty zawodowego, przyznawaniem artystom zawodowym dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wsparcie socjalne. W radzie izby zasiądzie czternastu przedstawicieli organizacji reprezentujących artystów, pięciu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dopłaty do składek ZUS z budżetu państwa

Każdy artysta, który nie ma tytułu z innego źródła, np. działalności gospodarczej czy stosunku pracy, będzie opłacał składki liczone od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż płaca minimalna. Z budżetu państwa finansowane będą dopłaty na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla najmniej zarabiających osób posiadających status artysty.

Projekt ustawy zakłada, że artystom zawodowym, opłacającym składki na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i zdrowotne z tytułu posiadania aktualnych uprawnień artysty zawodowego, których przeciętny miesięczny dochód (ze wszystkich źródeł, nie tylko działalności artystycznej), był niższy niż 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, będzie przyznawana na wniosek dopłata, która będzie wynosić od 20 proc. do 80 proc. obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, liczonych od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie.

Karta Artysty Zawodowego

Wprowadzona zostanie Karta Artysty Zawodowego (na wzór Karty Dużej Rodziny), która umożliwi tworzenie pakietów, udogodnień, ulg i ofert. Nowe przepisy przewidują, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt, czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe ("twórcy") czy prawa pokrewne ("wykonawcy"). Konsekwencją tego będzie wprowadzenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej dla wszystkich artystów zawodowych.

