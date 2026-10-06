Auto zarejestrujesz bez wychodzenia z domu. Nowość w aplikacji mObywatel

Karol Kobos
Karol Kobos
2026-10-06 15:16

Ta zmiana ma zakończyć erę kolejek w urzędach. Rejestracja samochodu przez mObywatel stanie się faktem 18 stycznia 2027 roku. Wystarczy kilka kliknięć w telefonie, by załatwić formalności, które dziś zajmują długie godziny.

Ręka osoby trzymającej smartfon z ikoną portfela we wnętrzu auta. O rejestracji przez mObywatel czytaj na SE Superbiz.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Prawa dłoń osoby trzyma czarny smartfon z zaokrąglonymi rogami, ukazujący ikonę portfela w centralnej części ekranu. Na czarnej ikonie portfela widać pomarańczową kropkę i białe szwy, a za nim wystają zielone i białe banknoty. Tło obrazu jest rozmyte, przedstawiając wnętrze samochodu z widoczną kierownicą i deską rozdzielczą.

Koniec z kolejkami w urzędach. Jak zarejestrować auto w smartfonie?

Każdy, kto kupował samochód, zna ten scenariusz: plik dokumentów w ręku i wielogodzinne oczekiwanie w wydziale komunikacji. To ma się zmienić już na początku przyszłego roku. Od 18 stycznia 2027 roku rejestracja samochodu przez mObywatel stanie się możliwa, co ma ostatecznie zakończyć problem długich kolejek w urzędach. Informację o konkretnej dacie uruchomienia usługi podał dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Radosław Maćkiewicz. To właśnie COI odpowiada za techniczny rozwój aplikacji i państwowych systemów, w tym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - donosi antyweb.pl.

Zapowiedzi cyfryzacji tego procesu pojawiały się już od dawna. Mówił o tym jeszcze w 2024 roku minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który podkreślał, jak dużą ulgą dla obywateli byłaby taka zmiana.

Każdy obywatel wie, co to znaczy spędzać godziny w urzędzie komunikacji. Jeżelibyśmy ten proces skrócili do odpowiednio kilkudziesięciu minut klikania w telefonie i przerejestrowania pojazdu (...) to według mnie, dawałoby to poczucie stabilnego państwa, które się rozwija

– mówił w 2024 roku Gawkowski. Teraz te obietnice wreszcie nabierają kształtów.

Wprowadzenie elektronicznej rejestracji pojazdów oznacza, że cały proces zainicjujemy z poziomu smartfona, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. To prawdziwa rewolucja dla milionów kierowców w Polsce.

Jak będzie działać rejestracja samochodu przez mObywatel?

Cała procedura ma być prosta i intuicyjna. Po zakupie samochodu wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel i złożyć wniosek o rejestrację elektronicznie. To oznacza koniec z drukowaniem i kompletowaniem papierowych dokumentów, by następnie zawieźć je do urzędu.

Trzeba jednak pamiętać, że na początku nie będzie to proces w pełni zautomatyzowany. Wniosek złożony w aplikacji trafi do odpowiedniego wydziału komunikacji, gdzie nadal będzie musiał go rozpatrzyć urzędnik. To on podejmie ostateczną decyzję o rejestracji pojazdu.

Może to oznaczać, że na dokumenty trzeba będzie poczekać, podobnie jak dziś. Największą zmianą i korzyścią dla kierowców będzie jednak to, że rozpoczęcie całej procedury nie będzie wymagało stania w kolejce przed urzędowym okienkiem. Wszystko załatwimy z domu.

Co jeszcze się zmieni? Mniej papierów i ułatwienia dla firm

Nowe przepisy to nie tylko wygoda dla osób prywatnych. Zmiany mają na celu ogólne uproszczenie procedur i ograniczenie biurokracji. Jedną z kluczowych nowości będzie dalsza cyfryzacja dokumentów. Nie będzie już potrzeby przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli informacja o jego pozytywnym wyniku znajdzie się w systemie CEPiK. Urzędy zyskają też możliwość elektronicznego pobierania danych o pojazdach zarejestrowanych wcześniej w innych krajach Unii Europejskiej.

Na cyfryzacji skorzystają również firmy. Dealerzy, firmy leasingowe i inne podmioty, które obsługują duże floty pojazdów, otrzymają dostęp do państwowego systemu przez tzw. API. Mówiąc prościej, będą mogły połączyć swoje wewnętrzne programy bezpośrednio z systemem rządowym, co pozwoli im na masową i zautomatyzowaną rejestrację aut. To ogromne ułatwienie, które przyspieszy pracę i obniży koszty w całej branży motoryzacyjnej.

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