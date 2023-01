Carrefour płaci klientom za butelki i puszki

i Autor: Getty Images

Recykling w Polsce

Automaty na butelki i puszki w sklepach Carrefour

W dziewięciu sklepach sieci Carrefour w woj. śląskim i jednym na Opolszczyźnie pilotażowo uruchomiono w środę automaty przyjmujące do recyklingu plastikowe butelki PET oraz aluminiowe puszki. Za każdą z nich klienci otrzymują kupon o wartości 15 groszy do wykorzystania w sklepie. Według danych GUS w minionych kilku latach statystyczny Polak wytwarzał średnio ponad 350 kg odpadów rocznie. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia, ale większość wylądowała na składowiskach odpadów. Szacuje się, że w Polsce do recyklingu trafiła mniej więcej jedna czwarta śmieci.