Polska kontra Unia Europejska

To już oficjalne. Polska rusza do prawnej ofensywy przeciwko Unii Europejskiej. Rząd zapowiada złożenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową między Unią Europejską, a Mercosur. Stawką jest bezpieczeństwo żywności, interesy rolników i miliardy euro na rynku.

Miesiąc na oficjalne złożenie skargi

Decyzję ogłosił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Polska ma czas do 26 maja, by formalnie skierować sprawę do TSUE. „Zaskarżymy tę umowę” – zapowiedział bez ogródek na konferencji prasowej.

Umowa uderzy w polskich rolników

Co dokładnie budzi sprzeciw polskiego rządu? Umowa między Unią Europejską, a krajami Mercosur (m.in. Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem) ma otworzyć rynki i zwiększyć handel. Zdaniem polskiego rządu, problem w tym, że może to uderzyć w krajowych producentów żywności.

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje trzy kluczowe zagrożenia: bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona konsumentów i stabilność polskiego rynku. Według rządu produkty z Ameryki Południowej mogą nie spełniać takich samych norm jak te w Unii Europejskiej. A to stawia europejskich rolników w gorszej sytuacji.

W tle napięcia polityczne i zmiana stanowiska

Jeszcze pod koniec marca premier Donald Tusk mówił, że Polska nie planuje własnej skargi, bo podobny wniosek trafił już do TSUE z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Teraz jednak rząd zmienia kurs i chce działać samodzielnie jako państwo członkowskie.

Naciski na taki ruch były już wcześniej. W połowie marca Sejm przyjął uchwałę wzywającą rząd do złożenia skargi. Z kolei na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki zażądał od premiera natychmiastowych działań w tej sprawie.

To będzie drugi front walki o tę umowę

Pierwszy wniosek do TSUE powstał z inicjatywy europosłów Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubaas. I został złożony przez Parlament Europejski. Teraz Polska dorzuca własną skargę już jako państwo.

Umowa między Unią Europejską, a Mercosur została podpisana w styczniu, mimo sprzeciwu kilku krajów, w tym Polski, Francji i Węgier. Aby weszła w życie, musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie.

