Kiedy dokładnie wejdzie w życie umowa UE-Mercosur i co to oznacza w praktyce?

Jakie produkty staną się tańsze – i kto na tym skorzysta, a kto straci?

Dlaczego Polska i Francja głosowały przeciwko tej umowie?

Co to jest klauzula ochronna i kiedy może zablokować import z Ameryki Południowej?

Umowa UE-Mercosur od 1 maja – co się zmienia?

Komisja Europejska ogłosiła w poniedziałek, że umowa handlowa między Unią Europejską a blokiem Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja 2026 roku. Mercosur tworzą cztery kraje: Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj.

Tymczasowe stosowanie obejmuje wyłącznie część handlową umowy. Oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Inne kwestie – jak ochrona inwestycji czy zamówienia publiczne – będą czekać na pełną ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Co będzie tańsze? Wołowina, drób i cukier z Ameryki Południowej

Od maja producenci z krajów Mercosuru będą mogli eksportować do UE swoje produkty po niższych stawkach celnych. Dotyczy to przede wszystkim:

Obniżka ceł obejmuje jednak tylko określone w umowie ilości – tzw. kontyngenty taryfowe. Po ich wyczerpaniu obowiązują standardowe stawki.

W zamian kraje Mercosuru obniżą cła na europejskie towary przemysłowe, w tym na samochody. To kluczowa korzyść dla unijnych eksporterów.

Kto ratyfikował umowę przed końcem marca?

Tymczasowe stosowanie umowy obejmuje te kraje Mercosuru, które zakończą procedury ratyfikacji i powiadomią UE przed końcem marca 2026 r.. Argentyna, Brazylia i Urugwaj już to zrobiły. Paragwaj ratyfikował umowę niedawno i spodziewana jest jego notyfikacja.

Klauzula ochronna – zabezpieczenie dla europejskich rolników

Jednocześnie od 1 maja zacznie obowiązywać klauzula ochronna. To odpowiedź na obawy rolników w całej Europie – w tym w Polsce – którzy ostrzegają przed zalaniem rynku tanimi produktami z Ameryki Południowej.

Jak działa klauzula? Jeśli ceny danego produktu w UE spadną o 5 procent wskutek importu z Mercosuru, możliwe będzie podniesienie ceł. W skrajnym przypadku – całkowity zakaz importu tego produktu.

Polska i Francja przeciw – dlaczego?

Kraje UE przyjęły umowę w ramach Rady UE na początku stycznia 2026 r. Polska i Francja głosowały przeciwko. Główny powód to obawy rolników, że tania żywność z Ameryki Południowej zaszkodzi europejskim producentom.

Wątpliwości co do umowy zgłosił też Parlament Europejski. 21 stycznia posłowie poparli wniosek o skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. To opóźnia pełną ratyfikację porozumienia.

Komisja Europejska: umowa szansą dla unijnych eksporterów

Unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz podkreślił, że priorytetem jest teraz przełożenie umowy na „konkretne rezultaty”. Chodzi o stworzenie dla unijnych eksporterów platformy do korzystania z nowych możliwości handlowych.

Komisja liczy, że porozumienie wzmocni europejską gospodarkę i pozycję UE w handlu światowym.

Co dalej z pełną ratyfikacją umowy UE-Mercosur?

Pełna ratyfikacja wymaga zgody Parlamentu Europejskiego oraz wszystkich państw członkowskich UE. Ze względu na skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE proces ten może się przeciągnąć. Do tego czasu część pozahandlowa umowy – w tym ochrona inwestycji – pozostaje zawieszona.

Źródło: PAP, Komisja Europejska

