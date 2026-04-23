Instagram zmaga się z poważną awarią, która uniemożliwia użytkownikom normalne korzystanie z aplikacji.

Głównym problemem jest niemożność publikowania zdjęć i relacji, na co skarży się prawie połowa zgłaszających.

Użytkownicy doświadczają również problemów z odświeżaniem feedu oraz ogólną niestabilnością aplikacji.

Globalna awaria Instagrama. Co dokładnie nie działa?

Wszystko zaczęło się w czwartek, 23 kwietnia, tuż po godzinie 11. To właśnie wtedy użytkownicy na całym świecie zaczęli masowo zgłaszać problemy z Instagramem. Sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę, a skala awarii okazała się potężna. Właścicielem serwisu jest firma Meta, która do tej pory nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Największe kłopoty sprawia kluczowa funkcja aplikacji, czyli publikowanie treści. Prawie połowa wszystkich zgłoszeń dotyczy niemożności dodania nowych zdjęć oraz relacji (Stories), co jest potężnym ciosem dla osób wykorzystujących platformę do celów zawodowych. Kolejna duża grupa użytkowników skarży się na to, że ich tablica z aktualnościami się nie odświeża lub wyświetla stare posty. Pozostałe raporty wskazują na ogólne problemy z Instagramem – aplikacja zawiesza się, nie chce się uruchomić lub działa bardzo wolno.

