Awaria uderzyła w apteki! Pacjenci czekają na leki, system stanął

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-21 12:15

Awaria systemu PLMVS sparaliżowała apteki w Polsce i Europie, powodując poważne utrudnienia dla pacjentów. Wydawanie leków się wydłuża, a w wielu miejscach obsługa jest niemal niemożliwa, bo system weryfikacji autentyczności przestał działać.

i

Farmaceuta w białym kitlu, z ciemnym golfem, przegląda leki na szklanych półkach w aptece. W ręku trzyma opakowanie Azimexu. Obraz symbolizuje utrudnienia w dostępie do leków spowodowane awarią systemu PLMVS, o czym można przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  •  Ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS, kluczowego dla weryfikacji autentyczności leków, paraliżuje pracę aptek i hurtowni, wydłużając czas obsługi pacjentów
  •  Problemy dotyczą wielu krajów, co świadczy o systemowym charakterze usterki w infrastrukturze bezpieczeństwa leków.
  •  Awaria systemu PLMVS, który zapobiega fałszowaniu leków, uwypukla zależność systemu ochrony zdrowia od technologii i jego wrażliwość na tego typu zakłócenia.
  •  Pacjenci powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu oczekiwania w aptekach.

Awaria systemu PLMVS w Europie

Naczelna Izba Aptekarska (NIA) poinformowała o poważnej awarii systemu PLMVS, który odpowiada za kontrolę autentyczności leków. Problemy mają charakter ogólnoeuropejski i obejmują zarówno apteki, jak i hurtownie farmaceutyczne.

System PLMVS, będący częścią europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa leków, umożliwia sprawdzenie, czy dany produkt jest oryginalny i dopuszczony do obrotu. Jego nieprawidłowe działanie wpływa bezpośrednio na codzienną pracę farmaceutów.

Problemy w aptekach i wydłużony czas obsługi

Zakłócenia działania systemu sprawiają, że obsługa pacjentów trwa znacznie dłużej, a w niektórych przypadkach staje się niemożliwa. NIA podkreśla, że trudności są niezależne od personelu aptek.

„Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość” – zaznaczono w komunikacie.

Brak możliwości szybkiej weryfikacji leków oznacza konieczność oczekiwania na przywrócenie sprawności systemu lub podejmowania dodatkowych procedur, co znacząco spowalnia pracę placówek.

Awaria systemu także poza Polską

Problemy nie ograniczają się wyłącznie do Polski. Według informacji przekazanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, awaria dotknęła również wiele innych krajów europejskich, w tym Austria, Francja, Norwegia, Belgia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Holandia i Słowacja.

Tak szeroki zasięg zakłóceń wskazuje na systemowy charakter problemu i pokazuje, jak duże znaczenie ma sprawne działanie infrastruktury weryfikacyjnej dla bezpieczeństwa obrotu lekami w całej Europie.

Znaczenie systemu weryfikacji leków

Systemy takie jak PLMVS są kluczowym elementem walki z fałszywymi lekami. Ich zadaniem jest zapewnienie, że pacjent otrzymuje produkt zgodny z normami i bezpieczny w użyciu. Awaria pokazuje jednak, jak bardzo uzależniony od technologii jest współczesny system ochrony zdrowia.

Do czasu usunięcia usterki pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a farmaceuci apelują o wyrozumiałość wobec sytuacji, na którą nie mają wpływu. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

APTEKI
NACZELNA IZBA APTEKARSKA
AWARIA