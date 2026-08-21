Aż dwa tygodnie wolnego na koniec roku. Szykuje się wyjątkowo długa przerwa świąteczna

Anna Wojnowska
2026-08-21 12:02

Marzysz o długim, zimowym urlopie, ale w Twojej puli zostało już niewiele dni do wykorzystania? Nadchodzący przełom roku przyniesie nam absolutnie wyjątkowy układ kalendarza. Przy odrobinie sprytu możesz zyskać gigantyczną przerwę od pracy, niemal nie naruszając swoich oszczędności urlopowych. Taki układ nie zdarza się często.

Zastawiony stół z potrawami, winem i świecami. O tym, jak zyskać 14 dni wolnego na święta, przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Uczta jest rozłożona na drewnianym stole pokrytym czerwonym bieżnikiem ze wzorem. W centrum znajduje się główny talerz z ciemnym mięsem, pieczonymi ziemniakami i zielonym brokułem, obok kieliszka czerwonego wina. Wokół rozłożone są inne potrawy: misy z brokułami i pomarańczowymi marchewkami, misy z mniejszymi ziemniakami lub kluskami oraz misy z zieloną sałatą i pokrojonymi ogórkami. Na stole stoją również białe talerze z szarymi serwetkami i sztućcami, a w tle widać zapalone świece i kieliszki z winem, co tworzy ciepłą, świąteczną atmosferę.

Dlaczego ten grudzień będzie tak wyjątkowy?

Wszystko zaczyna się od Wigilii, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym roku 24 grudnia wypada w czwartek, co od razu daje nam doskonały punkt startowy do dłuższego wypoczynku. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przypada na piątek, co oznacza, że świąteczne biesiadowanie płynnie połączy się z weekendem.

Prawdziwy prezent od kalendarza otrzymujemy jednak w poniedziałek, 28 grudnia. Ponieważ drugi dzień świąt (26 grudnia) wypada w sobotę, zgodnie z polskim Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek oddać nam dodatkowy dzień wolny. Dzięki temu okres świąteczny bez uszczuplania urlopu wydłuża się aż do poniedziałku włącznie. Do biura lub zakładu pracy musielibyśmy wrócić dopiero we wtorek, 29 grudnia. Istnieje jednak prosty sposób, aby ten powrót znacznie odsunąć w czasie.

Trzy genialne sposoby na przedłużenie wolnego

W zależności od tego, ile dni urlopu pozostało Ci do wykorzystania pod koniec roku, możesz zdecydować się na jeden z trzech precyzyjnie opracowanych planów. Każdy z nich gwarantuje maksymalny zysk przy minimalnym wkładzie.

Plan maksimum czyli 14 dni wolnego za 5 dni urlopu

To absolutny hit tegorocznego kalendarza. Jeśli wypiszesz wniosek o urlop na 5 konkretnych dni, zyskasz aż dwa pełne tygodnie nieprzerwanego odpoczynku. Wystarczy, że zawnioskujesz o wolne w następujących terminach:

  • 29 grudnia (wtorek)
  • 30 grudnia (środa)
  • 31 grudnia (czwartek – Sylwester)
  • 4 stycznia (poniedziałek)
  • 5 stycznia (wtorek)

Ponieważ Nowy Rok (1 stycznia) wypada w piątek, a święto Trzech Króli (6 stycznia) w środę, Twój urlop połączy się w jedną, imponującą całość. Będziesz odpoczywać od 24 grudnia do 6 stycznia włącznie, zużywając zaledwie 5 dni ze swojej rocznej puli.

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Plan minimum czyli 11 dni wolnego za 3 dni urlopu

Jeśli oszczędzasz każdy dzień urlopu na kolejny rok, ta opcja jest stworzona dla ciebie. Wystarczy, że weźmiesz wolne tylko na 3 dni: 29, 30 i 31 grudnia. W ten sposób zyskasz nieprzerwany, 11-dniowy reset od codziennych obowiązków. Do pracy wrócisz dopiero w poniedziałek, 4 stycznia, zachowując cenne dni urlopowe na nowe wyzwania.

Plan ultra-flex dla prawdziwych mistrzów odpoczynku

Chcesz zapomnieć o pracy na niemal trzy tygodnie? Jeśli do planu maksymalnego dorzucisz jeszcze tylko 2 dni urlopu na czwartek i piątek po Trzech Króli (7 i 8 stycznia), Twoja przerwa od pracy potrwa rekordowo długo. Przy zużyciu zaledwie 7 dni urlopu zyskujesz aż 18 dni wolnego z rzędu i wracasz do biura dopiero w poniedziałek, 11 stycznia.

Dlaczego warto działać natychmiast?

Pamiętaj, że działy kadr oraz Twoi koledzy z pracy również potrafią analizować kalendarz. W większości firm obowiązują limity osób, które mogą jednocześnie przebywać na urlopie, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz spędzić przełom roku na stoku narciarskim lub pod palmami, nie zwlekaj z decyzją. Kto pierwszy złoży wniosek w systemie urlopowym, ten zabezpieczy sobie najdłuższy zimowy wypoczynek i uniknie rozczarowania.

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