Babcia Plus. Dodatkowe pieniądze dla seniorek. Kiedy wypłata pieniędzy?

Świadczenie dla babci za opiekę nad wnukami

Rząd wprowadza "Strategię Demograficzną 2040". W dokumencie zwraca się uwagę na wsparcie, jakie należy dać rodzicom, by chcieli powiększać rodzinę. Zdaniem ekspertów, to właśnie ten dokument daje zielone światło do wprowadzenia długo wyczekiwanego programu "Babcia plus". W kwietniu 2021 roku minister rodziny Marlena Maląg zapowiadała, że rząd będzie chciał zaproponować Polakom "pozainstytucjonalne rozwiązanie dla wsparcia pozażłobkowego".

Takim rozwiązaniem mógłby być właśnie program "Babcia plus". Póki co nie wiadomo, jak taki program mógłby wyglądać, jaka to miałaby być kwota i jak udowodnić, że babcia przejmuje opiekę nad dzieckiem podczas pracy rodziców. Można wzorować się na krajach, które mają podobne rozwiązanie. Na przykład na Węgrzech kobieta, która zdecyduje się wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, może przesunąć zasiłek wychowawczy na babcię lub dziadka. Dodatek dla dziadków za przejęcie opieki nad wnukami jest uzależniony od pensji rodzica. Maksymalnie może osiągnąć, po przeliczeniu na polską walutę kwotę rzędu 3 tys. zł. Co istotne, świadczenia nie można łączyć z pracą zarobkową. Dodatek jest wypłacany na dziecko w wieku od 1. do 3. roku życia.

Babcia plus w Polsce

– Kilka lat temu dużo mówiło się dodatkowych świadczenia dla dziadków, którzy przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od 1. do 3. roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru czy mama wraca do pracy. Takie świadczenie nazwane zostało Babcia Plus, jednak dotychczas nie weszło do porządku prawnego – powiedział na łamach "Faktu" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. – Jednak "Strategia Demograficzna 2040" otwiera nową szansę na wprowadzenie tego świadczenia - zaznaczył ekspert.

