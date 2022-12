i Autor: MAT. PRASOWE

Kampania PKO BP

„Bank Dobrych Serc” – kampania świąteczna i charytatywna akcja PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski otwiera „Bank Dobrych Serc” – akcję pomocową, do której dołączyć może każdy, wspierając potrzebujących. W świątecznej kampanii największy polski bank zachęca do przekazania datku na rzecz Domów Samotnej Matki w całej Polsce. Inicjując akcję PKO Bank Polski przeznacza na ten cel pierwszy 1 mln złotych. W kampanii występuje dziecięcy zespół Małe TGD, który śpiewa swój największy hit „Góry do góry” w świątecznej aranżacji.