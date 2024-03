i Autor: Santander Bank Polska

Banki w Polsce

Bank podzieli się ogromnymi pieniędzmi! Ponad miliard zł do podziału

Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego informację o braku zastrzeżeń co do możliwości wypłaty w formie dywidendy dla akcjonariuszy w 2024 r. także prawie 1,06 mld zł stanowiącej równowartość 50 proc. zysku wypracowanego w 2019 roku. O czym taka zgoda świadczy i co ona oznacza dla klientów banku?