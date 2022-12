Banki skracają czas pracy! Sprawdź godziny otwarcia placówek bankowych

Chorwacja w strefie euro od 1 stycznia 2023. Kuny zostają tylko do 15 stycznia

Bankier.pl informuje, że w sobotę, w Wigilii większość banków będzie otwarta, ale krócej. W Banku Millennium klienci banku załatwią sprawy w oddziałach maksymalnie do godziny 13:00. Dłużej otwarte będą punkt stacjonarne i partnerskie Santander Banku Polska - do godziny 15:00.

-W Wigilię zamknięte będą również wszystkie oddziały Credit Agricole i Nest Banku. Dodatkowo obie instytucje w komunikatach wskazały, że punkty stacjonarne będą zamknięte już w piątek (23 grudnia). Z kolei placówki Banku Ochrony Środowiska w piątek przed Wigilią mają skrócony czas pracy do godziny 14:00. Natomiast w oddziałach BNP Paribas klienci załatwią swoje sprawy do godziny 13:00 - czytamy na portalu.

Bankier.pl informuje też, że w mBanku - w Wigilie (24 grudnia) czynne są tylko wybrane placówki stacjonarne i kioski. Natomiast przez cały dzień zamknięte będą Centra Bankowości Prywatnej dla klientów private banking.

Co będzie się działo w Sylwestra?

Według Bankier.pl, do godziny 13:00 w piątek (31 grudnia) będą otwarte oddziały Banku Millennium.

-Dłużej otwarte będą mKioski mBanku - do godziny 15:00, a te znajdujące się w galeriach handlowych do godziny 17:00. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy centrum handlowe pracuje krócej, wskazuje mBank w komunikacie prasowym. W przypadku placówek detalicznych mBanku to otwarte będą tylko te, które zlokalizowane są w galeriach, w jej godzinach otwarcia-dodaje portal.

Z kolei klienci ING Banku Śląskiego będą musieli wcześniej sprawdzić, które punkty stacjonarne są czynne w Sylwestra. Tylko wybrane placówki będą otwarte 31 grudnia. Niektóre banki już w piątek poprzedzający Sylwestra skracają czas pracy. Są to np. placówki BNP Paribas będę czynne do godziny 13:00. Nieco dłużej otwarte będą oddziału Banku Ochrony Środowiska do godziny 14:00 w piątek (30 grudnia).

