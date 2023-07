Będą nowe prawa jazdy? Unia pracuje nad nowa wersją dokumentów

To koniec niedzielnych zakupów! W życie weszły nowe przepisy

Koniec użytkowania wieczystego. To będzie się opłacało tylko jednej grupie

Cyfrowe prawa jazdy pozwolą skuteczniej egzekwować przepisy ruchu drogowego

Jak wyjaśnia portal polskiobeserwator.de, cyfrowy dokument, umożliwienie organom ścigania uzyskania dostępu do krajowych rejestrów praw jazdy.

"Komisja proponuje również wzmocnienie roli ustanowionych krajowych punktów kontaktowych, aby mogły one lepiej współpracować z organami ścigania zaangażowanymi w dochodzenia w sprawie przestępstw. Pozwoli to zaradzić obecnym niedociągnięciom we współpracy między państwami członkowskimi - czytamy na portalu.

Co prawda unijne prawa jazdy są honorowane w innych krajach Wspólnoty, to jednak są problemy ze ściganiem przestępstw transgranicznych. "Według ADAC około 40 proc. przestępstw transgranicznych popełniono bezkarnie, ponieważ albo nie wykryto sprawcy, albo nie wyegzekwowano zapłaty"-przypomina polski oberwator.de.

Portal przypomina, że "osoby, które wyjeżdżają do pracy do innego kraju UE zwykle w ciągu dwóch lat od przeprowadzki muszą wymienić prawo jazdy uzyskane ojczyźnie. Istnieje także problem w rozbieżnościach dotyczących kategorii praw jazdy".

Inicjatywa Komisji Europejskiej jest obecnie w formie projektu. Zanim stanie się obowiązującym prawem, może ulec wielu zmianom. Zakłada się jednak, że nowe przepisy zostaną zatwierdzone w tym roku i wdrożone w ciągu 7 lat. Przewiduje się okresy przejściowe – kiedy równolegle będą funkcjonowały nowe i stare prawa jazdy.

