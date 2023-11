Będą odszkodowania za szczepienia przeciw COVID-19. Wypłacono już 4,5 mln zł

Odszkodowania dla tych, którzy mieli powikłania po szczepieniu preparatem COVID-19 AstraZeneca

Jak czytamy na stronie Rzecznika Prawa Pacjenta, każda ze szczepionek ma potwierdzone działania niepożądane. Odszkodowanie będzie należeć się tylko tym osobom, które po podaniu szczepionki miały do czynienia z jednym z działań niepożądanych wymienionych w tzw. Charakterystyce Produktu Leczniczego (odczyny poszczepienne zaobserwowane podczas badań klinicznych oraz te w których potwierdzono związek przyczynowy już po zarejestrowaniu produktu). Z racji na to, że bezpieczeństwo szczepionek jest monitorowane przez Europejską Agencję Leków lista podlega ciągłym zmianom.

- W przypadku szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) dodano dotąd takie działania niepożądane, jak zakrzepica naczyń żylnych mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, parestezje, niedoczulica, szumy uszne oraz zapalenie naczyń skóry. Najnowsza zmiana polega na dodaniu do tej listy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowego - pisze Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik w związku ze zmianą wznowił z urzędu postępowania w tego typu sprawach, aby ponownie dokonać oceny medycznej przez ekspertów w przypadku odczynów po szczepionce AstraZeneca. Przy pozytywnej ocenie wydane oceny pozostają zmienione, a pacjenci otrzymają zgodne z przepisami odszkodowanie.

– Zachęcamy wszystkich, którzy po szczepieniu szczepionką Vaxzevria/AstraZeneca doznali żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, co skutkowało pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni, by złożyli do nas wniosek o przyznanie odszkodowania – apeluje Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Czas na złożenie wniosku jest w ciągu roku od daty aktualizacji, czyli do 21 września 2024 roku. Jak wynika z danych NIZP-PZH w Polsce podano blisko 5,3 mln dawek szczepionki Vaxzevria.

Wypłacono już 4,5 mln zł odszkodowań

W poprzednich miesiącach podejmowane podobne czynności, gdyż potwierdzono, że zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia są działaniem niepożądanym jednodawkowej szczepionki Jcovden, znanej też jako Janssen/Johnson & Johnson.

Tylko w 2022 roku i w pierwszym półroczu wydano 223 decyzje o przyznaniu odszkodowań na łączną wartość 4,5 mln zł w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19.

