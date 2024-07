Będzie kolejny gang w Biedronce! Kiedy nowe maskotki pojawią się w sklepach?

Lidl wprowadza specjalną strefę w sklepach. Co tam znajdziemy?

Nowy gang pluszaków w Biedronce

Każdy gang w Biedronce to wielki sukces dyskontu. Już od ośmiu lat, w drugiej połowie sierpnia Biedronka rozpoczyna kampanię lojalnościową, podczas której za zebrane podczas zakupów naklejki możemy dostać pluszaki lub książki związane z bohaterami akcji. Były już Świeżaki, Słodziaki, Fajniaki, Swojaki, Bystrzaki i Mocniaki. Teraz Biedronka jest gotowa do nowej odsłony promocji i ma już wybraną nazwę dla kampanii.

Planeciaki, Fantystyczniaki czy Produkciaki?

Jak piszą wiadomoscihandlowe.pl - operator sieci sklepów Biedronka zgłosił w połowie czerwca 2024 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej kilka nazw, które mogą być wykorzystane w tegorocznej kampanii. Chodzi o Gang Planeciaków i Gang Fantastyczniaków. Z kolei wcześniej do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) Biedronka zgłosiła nazwę Gang Produkciaków. Jedna z tych trzech nazw może odpowiadać nowym pluszakom w dyskoncie. Jeronimo Martins Polska jeszcze w maju 2024 wykupiła również odpowiednie strony internetowe: gangplaneciakow.pl, gangfantastyczniakow.pl i gangprodukciakow.pl.

W 2023 roku Biedronka również zarezerwowała sobie więcej niż jedną nazwę dla kampanii. Obok Gangu Mocniaków, który pojawił się w sklepach 28 sierpnia , w czerwcu 2023 zgłoszono również w UPRP Gang Spryciaków i Gang Cudaków. W przypadku tych dwóch nazw później umorzono postępowanie, ale do 29 maja 2025 roku Jeronimo Martins Polska pozostaje jeszcze właścicielem domen internetowych odpowiadających nazwom gangów.

Miliony maskotek trafiły do klientów

Akcja z maskotkami co roku cieszy się wielkim powodzeniem. Hasło Gangu Mocniaków, który wystartował w 2023 , brzmiało „poznaj supermoc dobrego jedzenia”. Spośród 11 bohaterów gangu największą popularnością wśród klientów cieszyły się Krem Krzyś, Dynia Dorotka , Chleb Henio i Woda Werka. Aby odebrać maskotkę za darmo, należało zebrać 60 naklejek. Pluszaka można zdobyć też wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdy członek gangu jest dostępny w cenie regularnej za 49,99 zł. 1 naklejkę klient mógł odebrać za każde 69 zł wydane na zakupy w Biedronce. Dyskont przyznawał dodatkowe punkty za zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną oraz przy zakupie produktów specjalnych. Do klientów trafiło ok. 4 miliony pluszaków.