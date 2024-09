Będzie nowy podatek od fotowoltaiki? Znamy stanowisko ministerstwa

Dziesięciokrotnie wyższy podatek od fotowoltaiki? Eksperci mają obawy dotyczące zapisów w ustawie

Obawy o wzrost opodatkowania fotowoltaiki pojawiły się przy pracach nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak pisał portal gramwzielone.pl, prawnicy wskazywali na brak jednoznacznego określenia w przepisach, że podatek od budowli (2 proc.) będzie dotyczył elektrowni fotowoltaicznych. A w ustawie wyszczególniono elektrownie jądrowe i wiatrowe.

Oczywiście opodatkowanie dotyczy tylko elektrowni fotowoltaicznych, a nie osób, które produkują prąd na własne potrzeby, a moc ich paneli nie przekracza 50 kW.

Prawnicy ostrzegali, że stworzy to furę dla gmin do podwyższenia podatku od naziemnych elektrowni fotowoltaicznych. Jak czytamy na portalu gramwzielone.pl wysokość podatku od budowli w przypadku elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynosi 5-10 tys. zł, a po podwyżce mogłoby wzrosnąć do 50-60 tys. zł. Wygląda jednak na to, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo obawy branży rozwiało Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów dementuje, nie będzie podatku od fotowoltaiki

Jak jednak wskazało Ministerstwo Finansów, nie trwają prace nad wprowadzeniem nowego podatku od fotowoltaiki. Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma uwzględniać uwagi ogłoszone w wyniku konsultacji publicznych.

- Celem procedowanych zmian jest dookreślenie przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i budowli, przy jednoczesnym zachowaniu fiskalnego status quo. Oznacza to, że z jednej strony podatnicy nie zapłacą wyższego podatku, z drugiej zaś budżety gmin otrzymają dochody z podatku na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to także opodatkowania farm i instalacji fotowoltaicznych, które zarówno obecnie, jak i w świetle projektowanych rozwiązań nie będą opodatkowane w całości, lecz jedynie od ich elementów budowlanych (konstrukcji wsporczych). Farmy fotowoltaiczne ani obecnie, ani w projektowanych rozwiązaniach nie są wymienione jako przedmiot podatku od nieruchomości - czytamy w komunikacie MF.

Resort podkreślił, że na żadnym etapie nie planowano opodatkowania "klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz paneli fotowoltaicznych". Dodano, że rozpowszechnianie tego typu informacji "służy wyłącznie wywoływaniu niepokoju wśród przedsiębiorców i obywateli".

