Będzie rewolucja. Awizo odbierzesz elektronicznie

Cyfryzacja usług. Tak doręczą powiadomienia

Według komunikatu ministerstwa, od 1 października 2024 r. między innymi urzędy miast, gmin i powiatów, ministerstwa, ZUS i NFZ będą musiały korzystać z systemu elektronicznych doręczeń. Jak zaznacza resort, są one równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli chcemy otrzymywać pisma drogą elektroniczną musimy założyć adres do e-Doręczeń. Każdy adres do e-Doręczeń (ADE) jest indywidualny - przypisany do danego użytkownika. Umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata i nie może zmienić właściciela. Każdy adres do e-Doręczeń jest wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).

Jeśli obywatel zdecyduje się powrócić wyłącznie do papierowej formy korespondencji z urzędami, w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z korzystania z elektronicznych doręczeń.

- Od 1 października br. podmioty publiczne będą miały obowiązek korzystać z systemu elektronicznych doręczeń. W tym dniu skrzynka do e-Doręczeń urzędu musi już być aktywna. Skrzynkę można aktywować dopiero 1 października 2024 roku.- informuje ministerstwo cyfryzacji.

Wnioski o założenie elektronicznej skrzynki pocztowej już można wypełniać na stronie https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

Tymczasem, jak podaje dzisiejsza (5.06) "Rzeczpospolita" 79 proc. proc. badanych jest zdania, że papierowa korespondencja wciąż jest potrzebna. Szczególnie pożądamy takiej formy kontaktu właśnie z urzędami i sądami.

