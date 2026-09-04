Miliard złotych dla wdów i wdowców

Ważna decyzja dla tysięcy rolniczych wdów i wdowców. Pieniędzy na rentę wdowią mogło zabraknąć, bo zainteresowanie świadczeniem okazało się znacznie większe, niż zakładano.

Sejm postanowił więc zwiększyć pulę pieniędzy dla KRUS. Rezerwa może sięgnąć nawet 1 miliarda złotych.

Posłowie byli niemal jednogłośni

Sejm zajął się sprawą w ekspresowym tempie. Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2026 rok zagłosowało 417 posłów. Przeciw było 21 parlamentarzystów, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Teraz dokument trafi do Senatu.

Zmiana jest konieczna, ponieważ pierwotne wyliczenia dotyczące liczby osób uprawnionych do renty wdowiej okazały się nietrafione.

KRUS źle oszacował potrzeby

W planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego na 2026 rok na wypłaty rent wdowich zarezerwowano 351,9 mln zł. Szybko okazało się, że to zdecydowanie za mało.

Zainteresowanie świadczeniem przerosło oczekiwania. Do KRUS zgłosiło się więcej wdów i wdowców, niż wcześniej zakładano. Według szacunków Kasy do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.

Dlatego rząd chce stworzyć rezerwę, która może sięgnąć nawet 1 mld zł.

– Wyższa niż planowano liczba świadczeniobiorców generuje wzrost kosztów Funduszu Emerytalno-Rentowego. W planie finansowym zaplanowana kwota okazuje się być niewystarczająca – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Skąd wezmą miliard złotych?

Tak duża kwota może robić wrażenie. Rząd przekonuje jednak, że dodatkowe pieniądze nie oznaczają automatycznie zwiększenia deficytu i zaciągania nowego długu.

Środki mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności. Chodzi o pieniądze, które zostały wcześniej zablokowane w ramach wydatków budżetowych.

Przepis pozwala blokować wydatki m.in. w sytuacji, gdy okazuje się, że zaplanowano zbyt dużo pieniędzy albo występuje ryzyko niegospodarności.

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że w ten sposób udało się znaleźć już ponad 760 mln zł.

Renta wdowia daje dodatkowe pieniądze

Renta wdowia pozwala seniorom łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. To rozwiązanie, które dla wielu wdów i wdowców oznacza wyższe comiesięczne wypłaty.

W 2026 roku jedno świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 15 proc. Na tym jednak nie koniec zmian.

Od 2027 roku będzie jeszcze więcej

Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.

Dla części seniorów będzie to oznaczało kolejną podwyżkę wypłat. Zmiana obejmie również rolników pobierających świadczenia z KRUS.

Co ważne, podwyższone wypłaty mają być naliczane automatycznie przez ZUS i KRUS. Seniorzy, którzy spełniają warunki, nie będą więc musieli za każdym razem składać kolejnego wniosku.

Teraz najważniejsze jest jednak zapewnienie pieniędzy na tegoroczne wypłaty. Sejm dał na to zielone światło. Ostateczna decyzja w sprawie ustawy należy jeszcze do Senatu.

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