Kiedy aplikacja IKO nie będzie działać?

Warto to sobie zapisać w kalendarzu. PKO Bank Polski poinformował, że kluczowe utrudnienia dla klientów zaplanowano w nocy z 5 na 6 września 2026 roku. W nocy z piątku na sobotę, dokładnie od godziny 00:01 do 6:00 rano, aplikacja IKO nie będzie działać z powodu planowanej przerwy technicznej w PKO BP. RMF FM informuje, że oznacza to, że przez sześć godzin nie zalogujesz się na swoje konto przez telefon, nie sprawdzisz salda ani nie zrobisz przelewu za pomocą aplikacji.

Bank tłumaczy przerwę koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych. To standardowa procedura, która ma na celu usprawnienie systemów i zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli masz w planach jakieś ważne operacje bankowe, najlepiej załatw je jeszcze przed północą w piątek, by uniknąć problemów.

Jakie usługi PKO BP będą działać normalnie podczas prac technicznych?

Dobra wiadomość jest taka, że mimo utrudnień z aplikacją, nie zostaniesz całkowicie odcięty od swoich pieniędzy. Bank zadbał o to, by najważniejsze usługi pozostały dostępne dla klientów.

Na szczęście podczas przerwy technicznej w PKO BP wszystkie karty płatnicze oraz serwisy internetowe iPKO i Inteligo mają działać bez żadnych zakłóceń. Oznacza to, że bez problemu zapłacisz kartą w sklepie stacjonarnym, zatankujesz samochód i wypłacisz gotówkę z bankomatu. Działać będą także płatności kartą w internecie.

Jeśli w nocy z 5 na 6 września będziesz musiał pilnie zrobić przelew, będziesz mógł to zrobić. Wystarczy, że zalogujesz się do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo przez przeglądarkę internetową – na komputerze lub w telefonie.

Jak autoryzować płatności, gdy aplikacja IKO jest niedostępna?

To chyba najważniejsza zmiana, na którą trzeba się przygotować. Jeśli na co dzień do potwierdzania przelewów czy płatności w internecie używasz powiadomień w aplikacji IKO (tzw. mobilnej autoryzacji), to w trakcie prac technicznych ta opcja będzie całkowicie wyłączona.

Co w zamian? Bank wraca do starszego, ale wciąż niezawodnego rozwiązania. Kluczową zmianą podczas przerwy technicznej w PKO BP będzie zastąpienie mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO tradycyjnymi kodami SMS. Oznacza to, że każdą operację wymagającą potwierdzenia – na przykład przelew zlecany w serwisie internetowym iPKO czy płatność kartą online zabezpieczoną usługą 3D-Secure – będziesz musiał autoryzować, wpisując jednorazowy kod otrzymany SMS-em na Twój numer telefonu.

Dlatego absolutnie kluczowe jest, abyś jeszcze przed północą w piątek sprawdził, czy numer telefonu, który podałeś w banku, jest aktualny. Jeśli niedawno go zmieniałeś, a nie poinformowałeś o tym banku, w trakcie przerwy technicznej nie będziesz w stanie autoryzować żadnych operacji.

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