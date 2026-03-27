Jakie będą nowe ceny paliw na stacjach?

Jeśli zapowiedzi rządu i prognozy analityków się potwierdzą, kierowców czeka spora ulga. Zmiany będą najbardziej odczuwalne w przypadku najpopularniejszych paliw. Analitycy Reflex prognozują, że rządowa obniżka cen paliw może sprowadzić średnią cenę benzyny Pb95 do poziomu 5,98 zł za litr. Oznaczałoby to spadek o 1,18 zł na każdym litrze w stosunku do obecnych cen. Tyle samo, czyli 1,18 zł, ma potanieć benzyna Pb98, której cena może spaść do 6,67 zł za litr.

Największa obniżka dotyczyć ma jednak oleju napędowego. Według wyliczeń ekspertów, cena diesla może spaść aż o 1,30 zł, osiągając poziom 7,56 zł za litr. To kluczowa informacja nie tylko dla posiadaczy aut z silnikiem wysokoprężnym, ale też dla całej gospodarki, bo to właśnie diesel napędza transport. Co ciekawe, w przypadku autogazu nie należy spodziewać się obniżki. Prognozy wskazują na niewielki wzrost ceny LPG o około 7 groszy, do poziomu 3,75 zł za litr.

Kiedy obniżka cen paliw wejdzie w życie?

Choć Sejm ustawy już przyjął, to na niższe ceny na stacjach trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Droga legislacyjna jeszcze się nie zakończyła. Teraz ustawy trafią do Senatu, a następnie na biurko prezydenta Karola Nawrockiego który będzie musiał je podpisać. Jak oceniają eksperci, cały proces powinien przebiec sprawnie.

Mimo to, na realne efekty trzeba będzie poczekać do końca miesiąca. Analitycy Reflex studzą emocje i wskazują konkretną datę. W swojej analizie piszą wprost: „Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca”. Prognozowane niższe ceny dotyczą więc tygodnia na przełomie marca i kwietnia.

