Niższy VAT na paliwa? Komisja Europejska mówi twarde "nie"

Komisja Europejska postawiła sprawę jasno – obniżenie stawki podatku VAT na paliwa silnikowe jest niezgodne z unijnym prawem. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy rzeczniczka KE ds. podatkowych, Louise Bogey, przekazała, że choć Bruksela rozumie potrzebę wspierania obywateli w trudnych czasach, to przepisy są jednoznaczne. Dyrektywa VAT, czyli kluczowy dokument regulujący ten podatek w całej Unii, nie daje państwom członkowskim możliwości stosowania obniżonej stawki na benzynę i olej napędowy.

Dlaczego niższy VAT na paliwa jest niezgodny z prawem UE?

Problem leży w zapisach unijnej dyrektywy VAT. Chociaż niedawna reforma tych przepisów dała krajom większą elastyczność, to paliwa kopalne potraktowano w niej w sposób szczególny. Jak wyjaśniła rzeczniczka Louise Bogey, państwa UE mogą dziś stosować obniżone stawki podatku, nawet do 5 proc., ale tylko w przypadku dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego czy ogrzewania miejskiego. Ma to na celu walkę z ubóstwem energetycznym.

Benzyna i olej napędowy zostały jednak wyłączone z listy towarów, dla których państwa członkowskie mogą stosować niższe stawki podatku. Oznacza to, że paliwa silnikowe muszą być objęte stawką podstawową, która w Polsce wynosi 23 proc. W praktyce nie ma więc prawnej możliwości, by obniżyć ją do poziomu 8 proc., o czym mówiło się w kontekście działań osłonowych. "Dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości stosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych" – podkreśliła wprost rzeczniczka Komisji Europejskiej cytowana przez RMF.

Co z akcyzą? Tutaj rząd ma większe pole do popisu

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku akcyzy. Tutaj unijne prawo, a konkretnie Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii (ETD), określa jedynie minimalne progi podatku. Jeśli stawki w danym kraju są wyższe niż unijne minimum, rząd ma pełne prawo je obniżyć, ale tylko do tego właśnie progu.

Komisja Europejska potwierdza, że takie działanie jest w pełni legalne. W przesłanym oświadczeniu czytamy: "Państwa członkowskie, w których stawki akcyzy przekraczają te minimalne progi, mogą obniżyć je do ustalonych stawek minimalnych". To oznacza, że ewentualne obniżki akcyzy mogą wpłynąć na ceny paliw na stacjach, ale ich skala jest ograniczona unijnymi progami minimalnymi. Podsumowując, rząd może legalnie ciąć akcyzę, ale drzwi do obniżki podatku VAT na benzynę i olej napędowy pozostają zamknięte przez Brukselę.

