Rząd rozpoczął nadzwyczajne posiedzenie, aby obniżyć ceny paliw, planując redukcję VAT z 23% do 8% oraz akcyzy do unijnego minimum.

Premier Tusk zapowiedział, że obniżka akcyzy wyniesie 29 groszy na benzynę i 28 groszy na olej napędowy, a w piątek parlament zajmie się tymi zmianami.

Wprowadzone zostaną również mechanizmy ustalania ceny maksymalnej paliw, aby chronić bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin w obliczu kryzysu.

Miesięczny koszt obniżki VAT i akcyzy dla budżetu to ok. 1,6 mld zł, a rząd pracuje nad podatkiem od ponadwymiarowych zysków, by pokryć te wydatki.

Radykalne cięcia, by obniżyć ceny paliw

W czwartek wieczorem rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które w całości poświęcono jednemu tematowi – rosnącym cenom na stacjach benzynowych. Premier Donald Tusk jeszcze przed spotkaniem zapowiedział, jakie rozwiązania leżą na stole. Plan jest prosty i radykalny: obniżyć podatki zawarte w cenie każdego litra benzyny i oleju napędowego.

– Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi – to kluczowa deklaracja premiera. W praktyce oznacza to, że akcyza na benzynę spadłaby o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy na litrze. Jak podkreślił szef rządu, proponowane rozwiązania ustawowe mają trafić do Sejmu już w piątek, co świadczy o pilnym charakterze sprawy.

– Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę VAT-u i akcyzy oraz możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej na stacjach benzynowych – powiedział premier Donald Tusk.

Ile będzie kosztować obniżka VAT i akcyzy na paliwa?

Każda tego typu operacja ma swoją cenę, a w tym przypadku koszty dla finansów publicznych będą znaczące. Minister finansów w rządzie Donalda Tuska, Andrzej Domański, przedstawił konkretne wyliczenia. Sama obniżka stawki VAT to uszczuplenie wpływów do budżetu o około 900 milionów złotych w skali miesiąca. Do tego dochodzi cięcie akcyzy, które będzie kosztować kolejne 700 milionów złotych miesięcznie.

Obniżenie cen paliw będzie więc poważnym obciążeniem dla budżetu państwa, a łączny miesięczny koszt operacji to 1,6 mld zł. – Z punktu widzenia budżetu to poważne wydatki – przyznał minister Andrzej Domański. Jednocześnie zdradził, że rząd pracuje nad innym rozwiązaniem, które mogłoby pomóc zbilansować te wydatki. Chodzi o podatek od ponadwymiarowych zysków, który mógłby objąć niektóre spółki.

Poza planowaną obniżką VAT na paliwa i cięciem akcyzy, rząd ma w zanadrzu jeszcze jeden mechanizm – możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej. To rozwiązanie, które ma chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami, niezależnie od sytuacji na światowych rynkach. Szczegóły tego pomysłu przedstawił minister energii Miłosz Motyka.

– Mamy do czynienia z największym kryzysem od kilkudziesięciu lat. Stąd nasza wspólna praca, która ma uchronić bezpieczeństwo polskich rodzin – tłumaczył minister energii Miłosz Motyka.Minister energii codziennie będzie ustalać maksymalne ceny paliw.

Przed godziną 20 rzecznik rządu poinformował o przyjęciu projektu ustawy. – Rząd przyjął projekt ustawy, który już jest w drodze do Sejmu. Działamy - napisał na platformie X Adam Szłapka.

March 26, 2026

Quiz. Czy rozpoznasz markę samochodową po logo? Pytanie 1 z 15 Która marka samochodów posługuje się tym logiem? Citroen Suzuki Opel Następne pytanie