Specjalne posiedzenie rządu. Tusk tnie ceny paliw. Radykalne obniżki podatków

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-26 18:31

Rząd Donalda Tuska zapowiada radykalne cięcia, by obniżyć wysokie ceny paliw. W planach jest obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz cięcie akcyzy. Koszt dla budżetu to 1,6 mld zł miesięcznie. Rząd Donalda Tuska chce też wprowadzić ceny maksymalne na stacjach.

Donald Tusk podczas specjalnego posiedzenia rządu, na tle flag Polski i Unii Europejskiej, rozważa obniżki VAT i akcyzy na paliwa. Widoczny mikrofon i laptop wskazują na spotkanie służbowe dotyczące cięć podatków. Więcej o obniżkach paliw przeczytasz na Super Biznes.

Autor: KPRM Donald Tusk podczas specjalnego posiedzenia rządu, na tle flag Polski i Unii Europejskiej, rozważa obniżki VAT i akcyzy na paliwa. Widoczny mikrofon i laptop wskazują na spotkanie służbowe dotyczące cięć podatków.
  • Rząd rozpoczął nadzwyczajne posiedzenie, aby obniżyć ceny paliw, planując redukcję VAT z 23% do 8% oraz akcyzy do unijnego minimum.
  • Premier Tusk zapowiedział, że obniżka akcyzy wyniesie 29 groszy na benzynę i 28 groszy na olej napędowy, a w piątek parlament zajmie się tymi zmianami.
  • Wprowadzone zostaną również mechanizmy ustalania ceny maksymalnej paliw, aby chronić bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin w obliczu kryzysu.
  • Miesięczny koszt obniżki VAT i akcyzy dla budżetu to ok. 1,6 mld zł, a rząd pracuje nad podatkiem od ponadwymiarowych zysków, by pokryć te wydatki.

Radykalne cięcia, by obniżyć ceny paliw

W czwartek wieczorem rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które w całości poświęcono jednemu tematowi – rosnącym cenom na stacjach benzynowych. Premier Donald Tusk jeszcze przed spotkaniem zapowiedział, jakie rozwiązania leżą na stole. Plan jest prosty i radykalny: obniżyć podatki zawarte w cenie każdego litra benzyny i oleju napędowego.

– Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi – to kluczowa deklaracja premiera. W praktyce oznacza to, że akcyza na benzynę spadłaby o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy na litrze. Jak podkreślił szef rządu, proponowane rozwiązania ustawowe mają trafić do Sejmu już w piątek, co świadczy o pilnym charakterze sprawy.

– Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę VAT-u i akcyzy oraz możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej na stacjach benzynowych – powiedział premier Donald Tusk.

Ile będzie kosztować obniżka VAT i akcyzy na paliwa?

Każda tego typu operacja ma swoją cenę, a w tym przypadku koszty dla finansów publicznych będą znaczące. Minister finansów w rządzie Donalda Tuska, Andrzej Domański, przedstawił konkretne wyliczenia. Sama obniżka stawki VAT to uszczuplenie wpływów do budżetu o około 900 milionów złotych w skali miesiąca. Do tego dochodzi cięcie akcyzy, które będzie kosztować kolejne 700 milionów złotych miesięcznie.

Obniżenie cen paliw będzie więc poważnym obciążeniem dla budżetu państwa, a łączny miesięczny koszt operacji to 1,6 mld zł. – Z punktu widzenia budżetu to poważne wydatki – przyznał minister Andrzej Domański. Jednocześnie zdradził, że rząd pracuje nad innym rozwiązaniem, które mogłoby pomóc zbilansować te wydatki. Chodzi o podatek od ponadwymiarowych zysków, który mógłby objąć niektóre spółki.

Poza planowaną obniżką VAT na paliwa i cięciem akcyzy, rząd ma w zanadrzu jeszcze jeden mechanizm – możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej. To rozwiązanie, które ma chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami, niezależnie od sytuacji na światowych rynkach. Szczegóły tego pomysłu przedstawił minister energii Miłosz Motyka.

– Mamy do czynienia z największym kryzysem od kilkudziesięciu lat. Stąd nasza wspólna praca, która ma uchronić bezpieczeństwo polskich rodzin – tłumaczył minister energii Miłosz Motyka.Minister energii codziennie będzie ustalać maksymalne ceny paliw.

Przed godziną 20 rzecznik rządu poinformował o przyjęciu projektu ustawy. – Rząd przyjął projekt ustawy, który już jest w drodze do Sejmu. Działamy - napisał na platformie X Adam Szłapka.

