Rządowe projekty obniżające VAT na paliwo do 8% i akcyzę (o 29 gr na benzynę, 28 gr na olej napędowy) będą procedowane w Sejmie od czwartku wieczorem.

Sejm ma głosować nad obniżką VAT i akcyzy na paliwo już w piątek, co ma obniżyć ceny dla konsumentów.

Decyzje te są wynikiem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów i pilnych działań marszałków Sejmu i Senatu.

Jeśli ustawy zostaną uchwalone, prezydent będzie mógł podpisać je jeszcze w piątek, przyspieszając wprowadzenie zmian.

Rządowy plan na tańsze paliwo. Co zapowiedział premier Donald Tusk?

Premier Donald Tusk przedstawił szczegóły planu podczas specjalnej konferencji. Rząd chce ulżyć kierowcom na dwa sposoby. Najważniejsza zmiana to niższy VAT na paliwa. Rząd proponuje obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. To radykalne cięcie, które ma bezpośrednio przełożyć się na ceny przy dystrybutorach.

Drugim elementem jest niższa akcyza na paliwo. Tutaj cięcie będzie mniejsze, ale wciąż odczuwalne. Akcyza zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczanego przez przepisy Unii Europejskiej. – Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy – powiedział premier Donald Tusk.

Błyskawiczna ścieżka legislacyjna. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Czas odgrywa tu kluczową rolę. Rządowi zależy, aby zmiany weszły w życie jak najszybciej, dlatego uruchomiono ekspresową ścieżkę legislacyjną. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przedstawił dokładny harmonogram prac.

Jeszcze w czwartek wieczorem zebrał się Konwent Seniorów, aby rozszerzyć porządek obrad. Następnie projekty trafiły pod obrady Sejmu. – Te ustawy będą procedowane dzisiaj od godz. 20.30 do godz. 22 – zapowiedział marszałek Czarzasty.

Równolegle do pracy wezwano sejmową Komisję Finansów Publicznych, której przewodniczy Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Jej zadaniem było pilne przygotowanie projektów do drugiego czytania.

Finał prac w Sejmie zaplanowano na piątek. – Drugie czytanie nastąpi jutro o godz. 9.30. Trzecie czytanie nastąpi o godz. 11.30 i na tym Sejmie decyzje zostaną podjęte – wyjaśnił Czarzasty. To oznacza, że cała procedura w niższej izbie parlamentu zajmie mniej niż 24 godziny.

Po piątkowym głosowaniu w Sejmie ustawa trafi do Senatu. Jak dodał Włodzimierz Czarzasty, Kancelaria Sejmu jest w stałym kontakcie z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Istnieje możliwość, że zwoła ona posiedzenie wyższej izby parlamentu jeszcze w piątek.

Jeśli Senat nie wniesie poprawek i przyjmie ustawę, dokument trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd liczy, że cała procedura zakończy się w piątek, co pozwoli na szybkie wejście w życie przepisów i realną obniżkę cen paliw na stacjach w całym kraju.

