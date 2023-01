i Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

Bezpieczeństwo energetyczne

PKN Orlen stawia na gaz z USA. Daniel Obajtek: "Gazu w Polsce nie zabraknie"

W środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i szef amerykańskiej Sempra Infrastructure Dan Brouillette podpisali długoterminowy kontrakt na dostawy LNG. Kontrakt dotyczy dostawy 1 mln ton LNG z USA rocznie przez 20 lat od 2027 r. - Dziś podpisujemy umowę z firmą Sempra, kontrakt na 20 mln ton gazu, będzie realizowany od roku 2027. To ważny kontrakt na 20 lat. Jest też zapewniona logistyka, to 8 gazowców, które będą ten gaz dostarczać do Polski - powiedział Daniel Obajtek.