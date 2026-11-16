Czy pieniądze na koncie firmowym są objęte gwarancją BFG?

Tak — środki przedsiębiorcy na rachunku bankowym mogą być objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG chroni kwalifikujące się depozyty do równowartości 100 tys. euro na jednego deponenta w danym banku. Limit obejmuje sumę pieniądzy na wszystkich jego rachunkach w tym banku (bieżących, oszczędnościowych i lokatach), wraz z należnymi odsetkami.

W przypadku JDG, limit obejmuje łącznie rachunki prywatne i firmowe tej samej osoby w jednym banku. Spółka z o.o. jako osoba prawna jest natomiast odrębnym deponentem i ma własny limit ochrony.

Ochrona dotyczy zarówno rachunków w złotych, jak i w walutach obcych. Jeśli dojdzie do spełnienia ustawowych warunków gwarancji, środki są wypłacane w złotych — zasadniczo w ciągu 7 dni roboczych.

Warto wiedzieć:

BFG zabezpiecza depozyty na wypadek problemów banku. Nie zwraca pieniędzy utraconych wskutek oszustwa lub nieuprawnionej transakcji — w takich sytuacjach zastosowanie mają inne zasady odpowiedzialności banku i klienta.

Jak bank zabezpiecza dostęp do firmowych pieniędzy?

Bank stosuje różne zabezpieczenia, które wzajemnie się uzupełniają, np.:

Zabezpieczenie Na czym polega?

Uwierzytelnianie Weryfikuje tożsamość użytkownika - pozwala sprawdzić, czy do bankowości loguje się uprawniona osoba. Mechanizm ten ogranicza ryzyko zalogowania się osoby nieuprawnionej na konto.

Autoryzacja Weryfikuje, czy użytkownik ma uprawnienia do wykonania danej operacji, np. zatwierdzenia płatności. Może też wymagać dodatkowego potwierdzenia — kodem SMS, w aplikacji mobilnej lub biometrią — które oznacza zgodę na jej wykonanie. Autoryzacja ogranicza ryzyko wykonania określonej czynności (np. płatności) bez potwierdzenia przez uprawnioną osobę.

Limity przelewów Ograniczają kwotę, którą można przelać jednorazowo lub w określonym czasie. Tym samym ograniczają możliwą wartość strat w określonym czasie. Nie zapobiegają samemu oszustwu.

Uprawnienia pracowników Pozwalają ustalić, kto może przygotowywać, a kto zatwierdzać płatności. Takie ograniczenie chroni przed zbyt szerokim dostępem do rachunku i samodzielnym wykonaniem całego procesu przez jedną osobę.

Samo bezpieczne zalogowanie do bankowości nie gwarantuje, że każda późniejsza operacja jest prawidłowa. Dlatego przed zatwierdzeniem przelewu sprawdź jego kwotę oraz dane odbiorcy. W ten sposób zmniejszysz ryzyko przelewu na błędny rachunek, niewłaściwej kwoty lub zaakceptowania zmanipulowanej dyspozycji.

Jakie funkcje konta pomagają chronić firmowe pieniądze?

Ryzyko nieautoryzowanych płatności możesz ograniczyć przez ustawienie limitów przelewów, kontrolę dostępnych funkcji i odpowiedni podział uprawnień. Warto dopasować limity transakcji, dostępne rodzaje przelewów oraz uprawnienia użytkowników do potrzeb firmy, aby zabezpieczyć firmowe pieniądze przed niepożądanymi operacjami.

W ING Banku Śląskim na koncie firmowym możesz ustawić limity przelewów na stałe lub na określony czas. Możesz również włączać i wyłączać przelewy ekspresowe oraz walutowe — zależnie od tego, z jakich operacji korzysta Twoja firma. Dzięki temu ograniczysz ryzyko, że ktoś bez Twojej wiedzy wykona pilny przelew lub prześle pieniądze w obcej walucie na wysoką kwotę.

Jeśli płatnościami zajmuje się kilka osób, możesz rozdzielić między nie zadania. Jedna osoba przygotowuje przelew, a druga sprawdza go i zatwierdza. Sprawdź czy bank oferuje taką usługę - dzięki temu zmniejszasz ryzyko pomyłki lub nadużycia.

FAQ

Czy kilka kont w jednym banku zwiększa limit BFG?

Nie. Niezależnie od liczby kont w jednym banku limit ochrony wynosi łącznie równowartość 100 tys. euro dla jednego deponenta.

Czy bank zawsze zwraca pieniądze po oszustwie?

Nie zawsze. To, czy bank zwróci pieniądze, zależy między innymi od tego, czy płatność była przez Ciebie autoryzowana i w jakich okolicznościach doszło do oszustwa. Jeśli zauważysz podejrzaną transakcję, jak najszybciej zgłoś ją bankowi.

Artykuł sponsorowany

Bibliografia i źródła

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Wysokość gwarancji, URL: https://bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/wysokosc-gwarancji-bfg/ (dostęp: 21.10.2026). Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Zasady gwarantowania, URL: https://bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/ (dostęp: 21.10.2026). CERT Polska, Raport z działalności CERT Polska w 2020 roku, URL: https://cert.pl/uploads/docs/Raport_CP_2020.pdf (dostęp: 21.10.2026).

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Artykuł sponsorowany