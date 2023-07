Jakich mieszkań szukają Polacy? Sprawdziła to... sztuczna inteligencja!

Szef resortu rozwoju Waldemar Buda powiedział w sobotę 8 lipca, że dane o liczbie podpisanych umów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. szybko się zmieniają, ponieważ sobota jest dniem pracy np. w placówkach PKO BP.

"Można jednak z całą pewnością powiedzieć, że program okazał się hitem. W ciągu pięciu dni funkcjonowania informacje o zasadach finansowania osobiście lub przez internet pobrało ok. 3 tys. osób, a wielu klientów oczekuje na spotkania z doradcami" - wskazał Buda.

Minister dodał również, że umowy z BGK zawarły już kolejne banki, co oznacza zwiększenie liczby placówek, w których można złożyć wnioski o kredyt z dopłatą. Obecnie - jak mówił - oprócz PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao S.A., w programie uczestniczą również: Alior Bank, VeloBank i SGB-Bank, BPS i Bank Spółdzielczy Rzemiosła.

Buda: od 10 lipca można zakładać konto mieszkaniowe

Minister zapowiedział, że od poniedziałku, 10 lipca, we wszystkich bankach będzie można zakładać konto mieszkaniowe, na którym będzie można odkładać pieniądze na własne lokum. Przypomniał, że konta te można zasilać kwotą od 500 zł do 2000 zł miesięcznie, a systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Podkreślił, że premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Dodał, że oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Szef MRiT poinformował również, że w piątek parlament uchwalił ustawę, która zwalania z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) osoby, które kupiły pierwsze mieszkanie. Wyraził nadzieje, że ustawa zostanie podpisana przez prezydenta i przepisy wejdą w życie z końcem sierpnia.

