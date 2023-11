i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Dostępność kredytu z gwarantowaną praktycznie przez dziesięć lat ratą odsetkową sprawiła, że wiele rodzin, które do tej pory nawet nie brały pod uwagę kupna własnego mieszkania, skupiając się na wynajmowaniu lokum, nagle ma alternatywę

Sektor bankowy

Bezpieczny Kredyt na 2 procent. Który bank zarobił na programie najwięcej?

Program "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", okazał się prawdziwą "maszynką do zarabiania pieniędzy" dla tych banków, które zdecydowały się wprowadzić go do swojej oferty. Jak wylicza dziennik "Rzeczpospolita" przykładowo PKO BP w III kw. udzielił nowych hipotek o wartości ok. 4,4 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 185 proc. Prawdziwym rekordzistą stał się bank Pekao, w którym łączna sprzedaż w III kw. osiągnęła rekordowy poziom ponad 3,5 mld zł – to niemal 600 proc. więcej niż rok wcześniej -odnotowuje dziennik.