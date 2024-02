Biedronka i Lidl tłumaczą się z przecenionej wódki. Zaskakujące słowa

Wojna cenowa Lidla z Biedronką

Największe polskie dyskonty prześcigają się w obniżkach cen. Już na początku stycznia Biedronka obniżyła regularne ceny 60 produktów, na to odpowiedział Lidl i obniżył ceny aż 300 swoich produktów. Z każdym kolejnym dniem jest tylko taniej. Są parówki za 1,5 zł czy ser za 1 zł. W ofercie Lidla i Biedronki pojawił się też wyjątkowo tani alkohol - wódka, która kosztuje 9,99 zł za pół litra. Co ciekawe - za pół litra czystej wódki 38 proc. kwota podatku akcyzowego wynosi 14,46 zł. Biedronka oferuję wódkę Parkową, a Lidl Polną - obie zawierające 38 proc. alkoholu. Alkohol schodzi ze sklepów szybko, w wielu z nich można już zauważyć tylko puste półki. A w sieci pojawiły się zdjęcia, że Biedronka poszła o krok dalej i obniżyła cenę do 8,99 zł!

Sprawa jest bulwersująca, dlatego poprosiliśmy dwa dyskonty o wyjaśnienia, jak są możliwe aż tak niskie ceny. Mamy odpowiedź.

Biedronka – wysoka jakość w najniższej cenie

Krótką odpowiedź przesłała do redakcji Joanna Piwowarczyk, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka Biedronka:

- "Robimy wszystko, co w naszej mocy, by oferować naszym klientom najwyższej jakości produkty w najniższych na rynku cenach. Tylko w tym tygodniu w ofercie sieci Biedronka jest 880 produktów dostępnych w promocyjnych cenach, w tym wiele artykułów pierwszej potrzeby najczęściej znajdujących się w koszykach klientów. W dużej mierze dzięki tak aktywnej polityce promocyjnej sieci Biedronka, polski rynek handlu detalicznego należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie "– czytamy w komunikacie.

Trudno się z tym nie zgodzić, ale tłumaczenia Biedronki niewiele wyjaśniają.

Lidl dba o klientów

Znacznie bardziej obszerną odpowiedź otrzymaliśmy od Lidla. Sieć również podkreśla, że celem jest zapewnianie klientom produktów wysokiej jakości, w niskiej, lidlowej cenie, a polityka cenowa jest dostosowana do bieżącej sytuacji rynkowej. Lidl odnosi się też wprowadzanych promocji:

- Podkreślamy, że Lidl Polska chroni polskie rodziny przed trudną sytuacją ekonomiczną. Oferowanie produktów wysokiej jakości, w niskiej, atrakcyjnej cenie jest wpisane w DNA naszej firmy od początku jej działania. Dużym zainteresowaniem cieszą się akcje Lidl Polska, takie jak Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu czy Tydzień XXL. Jednocześnie pragnę podkreślić, że ceny promocyjne są takie same we wszystkich sklepach.

Dodatkowo, klienci mają możliwość korzystania z aplikacji Lidl Plus, dzięki której mają dostęp do większej liczby benefitów, takich jak specjalne kupony, oferty, zdrapki czy paragony cyfrowe i gazetki. Oprócz promocji kierowanych tylko do użytkowników aplikacji, wszyscy klienci Lidl Polska mają dostęp do licznych ofert promocyjnych - czytamy w komunikacie.

Cena wódki obowiązuje wyłącznie krótkoterminowo

Jak czytamy w komunikacie Lidla: - „Wszyscy pracownicy naszych sklepów przechodzą szczegółowe szkolenia, w trakcie których zapoznają się m.in. z kwestią sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym. Jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku sieć Lidl Polska ogranicza możliwość sprzedaży piwa bezalkoholowego osobom nieletnim”. Sieć zaznacza też , że - "Cena wódki jest podyktowana warunkami rynkowymi i obowiązuje wyłącznie krótkoterminowo" - napisała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR Lidl Polska

