Szalejące ceny w Biedronce. Masło na 2,89 zł, ser za 4 zł, owoce i warzywa gratis! [WIDEO]

Biedronka. Ceny niskie jak nigdy wcześniej

Dwa największe dyskonty, walcząc między sobą o klientów, obniżyły ceny do niewidzianych od dawna poziomów. Tak będzie do soboty 24 lutego w Biedronce. Jeśli wydamy na inne zakupy min. 299 zł, to kawę Nescafe Classic kupimy za 5,99 zł, pierś z kurczaka – 6,99 zł, banany – 1,99 zł/kg. Wyjątkowo tani w tej promocji też cukier – 1,99 zł/kg, 100 g żółtego sera – 0,99 zł, mąka – 0,75 zł/kg czy 10 sztuk jaj w cenie 2,49 zł.

Promocja w Biedronce [22.02.2024]. Co kupimy taniej?

Chude mięso mielone z szynki kosztuje tylko 5,99 zł/500 g, tańszy jest też filet z piersi kurczaka w cenie 18,99 zł/kg i szynka wieprzowa – 9,49 zł/kg (cena tylko z aplikacją Biedronka). W promocji są też kultowe Berlinki – 2,99 zł i polędwica sopocka, za którą zapłacimy 3,99 zł/140 g, jeśli kupimy dwa opakowania. Fani ryb też znajda promocję dla siebie. Łosoś wędzony na gorąco Marinero jest w cenie 10,99 zł/125 g (cena przy zakupie 2 opakowań). Tańszy jest też cukier biały w cenie 3,39 zł przy zakupie 5.

Mega promocje na masło i sery w Biedronce

Masło Ekstra Mleczna Dolina kosztuje w promocji 2,89 zł, przy zakupie 3 opakowań. W promocji jest też masło Ekstra Polskie Mlekovita. Jeśli kupimy 2 kostki, to za jedną zapłacimy 3,99 zł. Do skorzystania z tych promocji konieczna jest karta Moja Biedronka. Ser Mozzarella Light jest w cenie 2, 69 zł ( przy zakupie 2 opakowań). Tak samo kupując 2 serki topione Hochland, jeden kosztuje 2,49 zł. Sera żółtego w plastrach, gouda lub podlaski Światowid, warto kupić 3 sztuki, bo wtedy cena jednego opakowania to tylko 4,49 zł.

Cytryny i pomidory za darmo Biedronki

Tylko z aplikacją Biedronka za pomarańcze zapłacimy tylko 2,99 zł/kg. Za połowę regularnej ceny kupimy polskie ziemniaki – 1,49 zł/kg i awokado Hass – 3,99 zł za sztukę. W promocji jest też czerwona papryka – 8,99 zł/kg. Półkilogramowe opakowanie cytryn i czosnek dostaniemy za darmo, dzięki promocji 1+1 gratis. Za darmo dostaniemy też różne gatunki pomidorów, na pomidory śliwkowe, malinowe, cherry też są promocji 1+1 gratis.

QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej? Pytanie 1 z 15 Kawa zalewana wrzątkiem w PRL-u nosiła nazwę: kawa po turecku kawa po rosyjsku kawa klasyczna Dalej