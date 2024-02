Drożyzna po Wielkanocy! Koniec 0 VAT na żywność i tarcz osłonowych?

Koniec zerowego VAT na żywność?

Stawka 0 proc. VAT na żywność dotyczy podstawowych produktów, takich jak mięso, jaja, mleko, czy chleb. Obniżony podatek obowiązywał od lutego 2022 roku, a wygasa 31 marca 2024 roku. Obecnie nie toczą się żadne oficjalne prace nad jego przedłużeniem, więc można spodziewać się, że po Wielkanocy Polaków przywitają nowe - wyższe ceny przy zakupach.

Jak dowiedział się "Fakt" ministerstwo finansów obserwuje i analizuje stan gospodarki. Od wyników analiz mają być zależne kolejne kroki dotyczące rozwiązań ochronnych dla konsumentów. Jak wyjaśnił dziennikowi ekonomista Marek Zuber, rządzący mogą uznać, że spadająca inflacja jest odpowiednim argumentem do powrotu do starej stawki podatku. Jednak ministerstwo może poprosić Komisję Europejską o zastosowanie stawki pośredniej np. 3 proc. do końca roku i dopiero od 2025 roku wprowadzić z powrotem 5 proc. Ekonomista zauważył również, że w kwietniu odbędą się wybory samorządowe, a w czerwcu do Parlamentu Europejskiego, co oczywiście może oznaczać, odważniejsze decyzje w kwestii mrożenia cen

Jeśli rząd nie podejmie żadnych działań, od 1 kwietnia 2024 roku stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe wróci do poziomu 5 proc. W teorii podwyżka cen będzie niewysoka, kilka-kilkadziesiąt groszy na produktach, jednak w skali całego koszyka zakupowego wzrost ceny odczujemy przy kasie. Jak wynika z naszych wyliczeń, jeśli kupimy wszystkie produkty wymienione w naszej galerii przy jednych zakupach, wartość naszego paragonu wzrośnie o ok. 9 zł. Sprawdźcie w naszej galerii, ile mogą wzrosnąć ceny po Wielkanocy.

Wzrosną też ceny energii. Koniec mrożenia cen gazu i prądu

Powrót starej stawki VAT nie jest jednak jedynym zmartwieniem Polaków. Do 30 czerwca 2024 roku obowiązują mechanizmy ochrony gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych przed wzrostami cen energii. Obecnie cena energii elektrycznej wynosi 412 zł za megawatogodzinę do limitu zużycia, później cena wynosi 693 zł za MWh (limity: 1,5 MWh dla gospodarstw domowych, 1,8 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, oraz 2 MWh dla osób z Kartą Dużej Rodziny i rolników).

Zgodnie z taryfą Urzędu Regulacji Energetyki maksymalna cena gazu wynosi 318 zł za MWh, ale dopóki obowiązuje tarcza osłonowa, gospodarstwa domowe płacą maksymalną stawkę 200,17 zł za MWh. 30 czerwca 2024 roku osłona wygaśnie i na ten moment nie wiadomo, czy rząd planuje ją przedłużyć. Do tej pory minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska mówiła na antenie RMF FM, że "na pewno nie będzie tak, że ceny poszybują". Podkreśliła, że resort robi przymiarki pod nowe rozwiązania, ale póki co nie wiadomo na czym one będą polegać.

