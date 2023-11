Ile zaoszczędzimy na 0 VAT na żywność w 2024 roku?

Na co dzień przywrócenie 5 proc. VAT na żywność praktycznie nie byłby zauważalny. Przykładowo za chleb płacilibyśmy o 0,25 gr. więcej, a cukier o 30 gr. więcej. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę roczne spożycie podstawowych produktów, to już różnicę w wydatkach widać sporą.

Jaskrawym przykładem jest tu mleko. Obecnie przy 0 VAT jego cena to 3,83 zł, jeśli doliczymy do tego 5 proc. VAT płacilibyśmy 4,02 zł, a to przy rocznym spożyciu 231 litrów oznacza, że z portfela ubyło by nam 43,89 zł. Przy 0 VAT sporo oszczędzamy także na jajkach. Biorąc pod uwagę, że konsumujemy 157 jajek rocznie, przy aktualnej stawce VAT oszczędzamy przeszło 73 zł.

Podatek to jedno, ale do cen żywności dochodzi szereg innych czynników kształtujących ceny jak np. marże handlowców i producentów, a także koszty produkcji żywności m.in. transportu, paliwa, cen prądu i gazu. Niewątpliwie więc przywrócenie 5 proc. VAT mogłoby przyczynić się do powrotu szybszego tempa wzrostu inflacji.

Przy tym należy pamiętać, że utrzymywanie 0 VAT na żywność jest kosztowne dla budżetu państwa, dlatego też nie może być utrzymywane w nieskończoność. Jak zauważa ekspert prof. Witold Modzelewski prezes Instytutu Studiów Podatkowych, należałoby ten proces rozłożyć w czasie. „Przykładowo: najpierw ponieść VAT do 2 proc. od marca, a następnie do 5 proc. od wczesnej jesieni”-twierdzi ekspert.

Jak czytamy w money.pl "zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje w Polsce od początku lutego 2022 r. i obejmuje mięso, ryby, produkty mleczne, miód, orzechy, warzywa i owoce czy wyroby zbożowe. Rozwiązanie miało ulżyć Polakom w dobie wysokiej inflacji. Tylko w pierwszym roku jego obowiązywania w naszych kieszeniach zostało 8,5 mld zł, zamiast zasilić budżet państwa. W tym roku, jak oszacował resort finansów, będzie to 11 mld zł.".

