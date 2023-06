Biedronka rozdaje 100 000 złotych! To ostatnia chwila na zgarnięcie pieniędzy

Przedłużamy zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca 2023" – napisał na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. "Obniżamy podatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by polskie rodziny płaciły jak najmniej. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie" - dodał.

Jak zaznaczył premier, "paliwa, energia, żywność - wszystkie te kluczowe kategorie produktów zostały objęte naszymi tarczami, które chronią Polaków przed wzrostami cen".

Zerowa stawka na żywość została wprowadzona ustawą uchwaloną przez Sejm 13 stycznia 2022 r., która weszła w życie od 1 lutego 2022 r. Był to element drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy prąd. Obniżki podatków związane z nośnikami energii wygasły z końcem 2022 r., ale obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

Decyzja premiera Morawieckiego wydłuża ten okres o pół roku.

