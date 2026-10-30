Sieci dyskontowe przed Wszystkich Świętych drastycznie wydłużają godziny otwarcia, by ułatwić ostatnie zakupy przed świątecznym weekendem.

Biedronka, Lidl i Netto będą czynne nawet do 23:30, dając Polakom więcej czasu na znicze, kwiaty i niezbędne produkty spożywcze.

Nie wszystkie supermarkety zmieniają harmonogram! Sprawdź, które sklepy zachowują standardowe godziny i uniknij zaskoczenia 31 października.

Ostatnie zakupy przed Wszystkich Świętych będzie można zrobić znacznie później niż zwykle. Największe sieci dyskontowe przygotowały specjalne godziny otwarcia na piątek i sobotę poprzedzające 1 listopada. To ważna informacja dla osób, które po pracy planują jeszcze kupić znicze, kwiaty lub produkty spożywcze na świąteczny weekend.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, ponad 3 tys. sklepów Biedronki będzie czynnych co najmniej do godz. 23.30. Niektóre placówki mogą więc pozostać otwarte jeszcze dłużej. Na późne zakupy pozwoli również Lidl. Sieć zapowiedziała, że jej sklepy będą działały do godz. 23 lub dłużej. Podobne rozwiązanie wprowadza Netto, gdzie zakupy będzie można zrobić do godz. 23. Nie oznacza to jednak, że wszystkie supermarkety w Polsce zmieniają harmonogram. Dwie duże sieci zdecydowały się pozostać przy standardowych godzinach pracy.

Godziny otwarcia sklepów 30 i 31 października. Gdzie zrobisz zakupy?

W 2026 roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, 1 listopada. Ostatnie dwa dni przed świętem to zatem piątek 30 października i sobota 31 października. Z informacji przekazanych PAP przez sieci handlowe wynika, że sklepy będą działały według następującego harmonogramu:

Biedronka: ponad 3 tys. placówek czynnych co najmniej do godz. 23.30.

ponad 3 tys. placówek czynnych co najmniej do godz. 23.30. Lidl: sklepy otwarte do godz. 23 lub dłużej.

sklepy otwarte do godz. 23 lub dłużej. Netto: sklepy czynne do godz. 23.

sklepy czynne do godz. 23. Kaufland: bez zmian, standardowe godziny otwarcia.

bez zmian, standardowe godziny otwarcia. Carrefour: sklepy własne bez zmian; placówki franczyzowe mogą wydłużyć godziny pracy decyzją właściciela.

W przypadku Biedronki wydłużony harmonogram dotyczy ponad 3 tys. sklepów, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić godziny konkretnej placówki. Dotyczy to również pozostałych sieci, w których czas zamknięcia może zależeć od lokalizacji.

Kaufland i Carrefour nie zmieniają godzin. Uwaga na sklepy franczyzowe

Nie wszędzie zakupy będzie można zrobić późnym wieczorem. Kaufland poinformował, że nie planuje specjalnego wydłużenia godzin otwarcia przed Wszystkich Świętych. Podobnie postąpił Carrefour w przypadku sklepów prowadzonych bezpośrednio przez sieć.

Inaczej może wyglądać sytuacja w mniejszych placówkach Carrefour działających na zasadzie franczyzy. Ich właściciele sami zdecydują, czy pozostawić sklepy otwarte dłużej. Dlatego osoby planujące zakupy po godz. 22 powinny wcześniej sprawdzić godziny pracy wybranego supermarketu. Sam fakt, że jedna sieć wydłużyła czas otwarcia, nie oznacza, że wszystkie jej placówki będą działały identycznie.

Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada sklepy będą otwarte?

W niedzielę 1 listopada większość sklepów będzie zamknięta. Wszystkich Świętych jest świętem ustawowo wolnym od pracy, a w placówkach handlowych obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów o zakazie handlu. Nie oznacza to całkowitego zamknięcia wszystkich punktów sprzedaży. Ustawa przewiduje wyjątki, dzięki którym mogą działać m.in. stacje paliw, apteki oraz niektóre małe sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli. Na większe zakupy w dyskontach i supermarketach nie należy jednak liczyć. Właśnie dlatego sieci handlowe przygotowały wydłużone godziny pracy w dniach poprzedzających święto.

Nawet 100 tys. zł grzywny za złamanie zakazu handlu

Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących handlu w niedziele i święta grożą wysokie kary. Przedsiębiorca, który prowadzi handel lub powierza pracownikom wykonywanie pracy w handlu wbrew ustawowemu zakazowi, może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 100 tys. zł. Przy uporczywym naruszaniu przepisów możliwa jest również kara ograniczenia wolności.

Dla klientów najważniejsze są więc dwie daty: 30 i 31 października, kiedy część dyskontów będzie działała dłużej, oraz 1 listopada, gdy duże sklepy pozostaną zamknięte.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz