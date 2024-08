Biedronka podbija nie tylko Polskę. Ile płacą w zagranicznej Biedronce?

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Biedronka otwiera sklepy na Słowacji

Biedronka wkrótce otworzy sklepy na Słowacji. Pierwsze sklepy Biedronki w tym kraju ruszą w miejscowościach: Levice, Nové Zámky, Považská Bystrica, Senica i Zvolen. Według wcześniejszych zapowiedzi dyskont ma otworzyć swoje pierwsze sklepy na Słowacji przed końcem 2024 r. Dyskonty mają funkcjonować pod taką samą nazwą jak w Polsce - pisze serwis onet.pl. Centrum dystrybucyjne sieci będzie zlokalizowane w zachodniej Słowacji w pobliżu Trnawy. Kampanię reklamowaą w mediach Biedronka rozpoczęła już w 2023 roku, wprowadzając do polskich sklepów "słowackie specjały" w ramach tygodniowej akcji i zapowiadając, że to początek "wejścia" na słowacki rynek.

Biedronka będzie również sprzedawać produkty pod własnymi markami. Urząd Własności Przemysłowej potwierdził już używanie marki Herbarium dla herbat, Bondi dla jogurtów, Elios dla greckich specjałów i Miami głównie dla produktów dla dzieci.

Ile można zarobić w słowackiej Biedronce?

Biedronka poszukuje przedstawicieli handlowych do nowych oddziałów. - "Podstawowe miesięczne wynagrodzenie zaczyna się od 1475 euro (6,3 tys. zł) w zależności od doświadczenia kandydata. Na tym stanowisku możliwe jest uzyskanie premii za wyniki w wysokości do 200 euro" — podała sieć w wydanym komunikacie. We wszystkich lokalizacjach Biedronki oferowane jest takie samo wynagrodzenie. Pracownicy będą odpowiedzialni za organizację codziennych zmian, zwiększanie sprzedaży poprzez analizę wyników, egzekwowanie wewnętrznych procedur w celu wyeliminowania strat, zamawianie towarów od dostawców i obsługę innych procesów sklepowych.

Wynagrodzenia pracowników Biedronki w Polsce

Od stycznia 2024 r. w Biedronce wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera i Sprzedawcy Lady Tradycyjnej wynosi od 4700 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. Na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie zaczyna się od 4650 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków. Wynagrodzenie na stanowisku Starszego Sprzedawcy Kasjera zaczyna się od 4700 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Zastępcy Kierownika Sklepu zaczyna się od 5300 zł brutto miesięcznie, a Kierownika Sklepu od 6700 zł brutto miesięcznie.