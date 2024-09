i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Biedronka

Alarm powodziowy

Biedronka przygotowana na ulewy. Sieć monitoruje sklepy

Ulewy docierają do Polski. Mocno będzie padało aż do poniedziałku (16 września), co może prowadzi do podtopień i powodzi. Odpowiednie działania podjęła w tej sytuacji Biedronka, która na bieżąco monitoruje swoje placówki, aby nie doprowadzić do zalania – informuje serwis money.pl.