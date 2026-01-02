Zrób zakupy w na początku roku i odbierz voucher 50%

Tylko do 3 stycznia 2026 roku możesz skorzystać z wyjątkowej promocji w Biedronce. Jeśli od 31 grudnia 2025 roku do 3 stycznia zrobisz jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, otrzymasz zwrot 50% ich wartości w formie vouchera. Pamiętaj, że promocja obowiązuje od momentu otrzymania SMS-a z informacją o akcji (około 10:00 w środę). Voucher, którego maksymalna wartość to 500 zł, będziesz mógł wykorzystać na zakupy w dniach od 5 do 10 stycznia 2026 roku, przy czym wartość zakupów musi być o co najmniej 1 zł wyższa niż wartość vouchera. Szczegółowe warunki akcji, w tym ewentualne wyłączenia, znajdziesz na stronie biedronka.pl.

Godziny otwarcia Biedronki przed 6 stycznia, Święto Trzech Króli 2026

W weekend poprzedzający święto, zakupy w Biedronce będzie można zrobić w sobotę, 3 stycznia, w standardowych godzinach otwarcia. Warto jednak pamiętać, że niedziela, 4 stycznia 2026 roku, jest niedzielą niehandlową, co oznacza, że wszystkie sklepy sieci Biedronka będą tego dnia zamknięte. Ostatnią okazją na zrobienie zakupów przed dniem wolnym będzie poniedziałek, 5 stycznia. Tego dnia sklepy Biedronka będą funkcjonować w swoich standardowych godzinach, choć warto sprawdzić je dla konkretnej placówki na drzwiach sklepu, w aplikacji „Moja Biedronka” lub na stronie internetowej sieci.

We wtorek, 6 stycznia 2026 roku, w Święto Trzech Króli, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą nieczynne. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w który obowiązuje zakaz handlu. W tym dniu zakupy będą możliwe jedynie w małych sklepach osiedlowych, w których za ladą stanie właściciel (np. w niektórych sklepach sieci Żabka), na stacjach paliw oraz w sklepach autonomicznych.

Noworoczne promocje, które musisz znać

Oprócz promocji z voucherem, Biedronka przygotowała szereg innych atrakcyjnych ofert na początek nowego roku, które obowiązują do 3 stycznia 2026 roku. Wśród nich znajdziesz m.in. rabaty na mięsa, sery i dipy, a także promocje typu 1+1 gratis lub 2+1 gratis na wybrane produkty, takie jak masło, serki czy kabanosy. Warto śledzić gazetki promocyjne i aplikację Moja Biedronka, aby nie przegapić najlepszych okazji i zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne do udanej sylwestrowej imprezy.

