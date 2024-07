Biedronka startuje z wyprawką szkolną. Cena jak marzenie

Samoobsługowe kasy w Żabce bez weryfikacji! To już działa

Wyprawka szkolna w promocji Biedronki

Według badania CBOS z października 2023 roku, wydatki na wyprawkę szkolną są jednymi z najwyższych w budżecie domowym w tym okresie roku. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku ubiegłego roku szkolnego średnio 1221 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1792 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci średnio wydano 1939 zł, co stanowi duże obciążenie dla domowych finansów. Warto więc skorzystać z promocji w Biedronce, gdzie wyprawka szkolna kosztuje 18,15 zł!

W skład wyprawki szkolnej wchodzi 15 produktów:

Piórnik za 3,49 zł/szt.

Długopis, 4 szt. za 0,99 zł/opak.

Farby plakatowe , 6 kolorów za 2,89 zł/opak.

Flamastry, 6 szt. za 0,99 zł/opak.

Zeszyt A5/32 kartka za 0,79 zł/szt.

Plastelina 6 kolorów za 1,69 zł/opak.

Ołówek HB z gumką, 4 szt. za 0,79 zł/szt.

Kredki świecowe, 12 szt. za 0,99 zł/opak.

Gumka za 0,29 zł/szt.

Kredki ołówkowe, 12 szt. za 1,99 zł/opak.

Blok rysunkowy A4/20 za 1,39 zł/opak.

Nożyczki za 0,89 zł

Zeszyt A5/16 kratka za 0,39 zł/szt.

Klej w sztyfcie za 0,39 zł/szt.

Temperówka za 0,19 zł.

Oferta obowiązuje od 29 lipca aż do 31 sierpnia 2024. Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.

Szeroki wybór artykułów szkolnych w Biedronce

Jak co roku Biedronka przygotowała asortyment szkolnych, od produktów podstawowych na każdą kieszeń, po jakościowe produkty znanych i cenionych marek.

Wszystkie produkty klienci znajdą w strefie artykułów przemysłowych, w tym na specjalnie przygotowanych standach w kształcie żółtego autobusu szkolnego – KIERUNEK SZKOŁA. Zakupione rzeczy trzeba będzie spakować. Kolejnym prezentem dla portfeli rodziców w biedronkowej ofercie jest plecak szkolny, który można kupić już za 19,99 zł. Do niego warto dobrać worek na obuwie za 2,99 zł. Niezwykła gratka czeka na młodych artystów. Oprócz marki Kayet, sieć Biedronka oferuje również produkty innych znanych brandów w najlepszych cenach na rynku. Wśród nich znajdą się produkty m.in.: Astra, Bambino, Bic, Coolpack, Colorino, Faber- Castell, Herlitz, Looz, Oxford, Pentel, Pilot, Scotch, TOP2000 oraz Interdruk.