Biedronka szaleje! Rozdaje kiełbasę, mięso, jaja i kasze! [WIDEO]

Biedronka – nowe promocje [7.06.2024]. Co kupimy taniej?

Tylko z aplikacją Biedronka szynka wieprzowa bez kości kosztuje 10,99 zł/kg. Limit czasie promocji - 5 kg na konto Moja Biedronka. W promocji 1+1 gratis są grillowe klasyki czyli wszystkie kiełbasy Morliny oraz świeży filet z piersi kurczaka. Coś dla siebie znajdą też fani parówek – wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin, drugi dowolny produkt jest 70 proc. taniej. Mięso mielone z szynki kupimy za 6,99 zł/500 g. Miłośnicy kuchni włoskiej mogą w promocji kupić pyszną szynkę Prosciutto cotto za 5,99 zł/100 g (cena przy zakupie 2 opak.) oraz pinsę w cenie 10,99 zł. W promocji 2+1 gratis są przyprawy Kamis oraz wszystkie kasze, ryże oraz produkty Natural mix Plony Natury.

Biedronka. Masło w giga promocji!

Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka, drugi dowolny produkt jest tańszy 40 proc. Warto też skorzystać z doskonałej promocji 1+1 gratis na jaja z chowu ekologicznego GO BIO. Hitem promocji jest też masło ekstra z Polskiej Mleczarni. Przy zakupie 3 sztuk jedno opakowanie to koszt 3,33 zł. Limit dzienny – 3 opakowania na kartę Moja Biedronka. Promocją objęte jest też masło Mlekovita. Przy zakupie 4 sztuk, cena jednego opakowania to 4,49 zł. Tańszy jest serek Almette – 4,49 zł i serek mascarpone – 4,95 zł, przy zakupie 2 opak.

Promocje w Biedronce na warzywa i owoce

Za połowę regularnej ceny kupimy w Biedronce arbuza premium – 2,99 zł/kg i brzoskwinie – 7,99 zł/kg. W promocji mamy też paprykę czerwoną - 8,99 zł, winogrona jasne bezpestkowe – 9,99 zł/kg, cukinię – 4,99 zł/kg i młodą kapustę, która z aplikacją Biedronka kosztuje tylko 1,99 zł za sztukę.W promocji 1+1 gratis są pomidorki papryczkowe, opak. 500 g i borówki amerykańskie, opak. 300 g. Z kolei wszystkie soki, napoje i nektary Riviva, drugi proukt jest 40 proc. tańszy. Na przetwory przyda nam się cukier. W promocji, przy zakupie 5 opakowań, jedno jest w cenie 2,59 zł/kg.

